50 volte il primo bacio, Adam Sandler in un video ricorda a Drew Barrymore il passato!

In un video andato in onda all'interno del The Drew Barrymore Show, Adam Sandler e l'ex star di E.T. - L'Extraterrestre sono tornati ad interpretare brevemente i personaggi della commedia romantica 50 volte il primo bacio, Henry e Lucy. Nel filmato Lucy si sveglia e fa partire una videocassetta nella quale Henry l'aggiorna sul 2020 e sulle novità.

Nel video compare in un breve cameo anche Allen Covert, che interpretava Tom Dieci Secondi nel film. Adam Sandler e Drew Barrymore hanno recitato insieme per la prima volta nella comedy Prima o poi me lo sposo. Il buon successo del film porterà alle successive collaborazioni, prima con 50 volte il primo bacio e poi con Insieme per forza.



In 50 volte il primo bacio, Henry Roth (Adam Sandler) è un veterinario che vive alle Hawaii che s'innamora perdutamente di Lucy Whitmore (Drew Barrymore), una giovane insegnante d'arte affetta della sindrome amnesica anterograda, a causa di un incidente stradale, che le impedisce di ricordare tutto quello che le accade da quel momento in poi ogni volta che si risveglia.

Per cercare in tutti i modi di conquistarla e di permetterle di ricordare il loro amore, Henry mostra a Lucy ogni mattina una videocassetta nella quale racchiude tutto quello che la ragazza ha vissuto dall'incidente in poi, compreso il loro amore.

Nel video del talk Sandler racconta:"Hai una cosa chiamata amnesia, e io sono tuo marito. Abbiamo una figlia e ora ha circa 40 anni. So che è una follia, ma non ho finito; è il 2020 e siamo anche nel bel mezzo di una pandemia, il che è una cosa terribile. Le partite di baseball ora vengono giocate di fronte a sagome di cartone. Quindi, per ricapitolare, il 2020 non è eccezionale, Netflix è un bene e scoreggi molto nel sonno. Drew, in tutta serietà, però, voglio solo dirti questo: onestamente non potrei essere più entusiasta di te. Hai il tuo show adesso.

Renderai le persone così felici ogni giorno, ogni volta che ti vedono. Sei magica. Il mondo intero lo percepisce e sono fortunato di conoscerti così bene. Ti amo" ha concluso teneramente Sandler.



