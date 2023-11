5 villain che potrebbero sostituire egregiamente Kang nel Marvel Cinematic Universe

La questione legata a Jonathan Majors e alle accuse di violenza che sta affrontando in tribunale è diventata un punto centrale anche per capire se Kang sarà davvero il villain principale della nuova fase del Marvel Cinematic Universe. In attesa di capire quali saranno le decisioni prese dalla Casa Madre, vi proponiamo cinque valide altenrative.

Dopo esserci chiesti quali serie MCU potrebbero entrare a far parte di Marvel Spotlight, torniamo a occuparci del multiverso della Casa delle Idee per provare a capire come potrebbe continuare la saga cinematografica nel caso in cui le indiscrezioni sulla possibilità di non andare avanti con Jonathan Majors e con il suo Kang dovessero rivelarsi veritiere.

Nel roster della Marvel ci sono tantissimi grandi cattivi degni di prendere il posto delle tante varianti di Kang e, senza voler citare quelli che più spesso sono stati chiamati in causa, il Dottor Destino e l’Arcano, abbiamo provato a immaginare quali personaggi potrebbero sostituire il villain presentato in Loki.

Il primo nome che ci viene in mente è quello di Magneto in una sua qualche versione del multiverso che potrebbe aprire la strada anche al reboot del franchise degli X-Men progettato dalla Marvel. Magneto sarebbe sicuramente in grado, per quanto riguardi il carisma, di prendere il posto di Kang come principale minaccia dei prossimi film MCU.

Alcuni rumor parlano poi di un nuovo contratto firmato da Robert Downey Jr. per tornare come Iron Man in Secret Wars, cosa che aprirebbe alla possibilità di assistere a una versione di Tony diventato Iron Lad e pronto a essere la nuova versione di Kang. Un modo perfetto per uscire dalla situazione Jonathan Majors e per permettere all’attore newyorkese di tornare nel ruolo in modo completamente diverso da quanto fatto fino a questo momento.

Un’altra possibilità sembra essere rappresentata dall’inserimento nella Saga del Multiverso del villain del reboot di I Fantastici Quattro, Annihilus. Naturalmente ci sarebbe bisogno di qualche ritocco nella storia del personaggio ma l’idea di vederlo nel ruolo di cattivo dei prossimi film sugli Avengers potrebbe essere una soluzione interessante.

Non si può escludere poi l’idea di vedere tornare Loki veso il Lato Oscuro per riuscire a fermare Kang e la sua inarrestabile ascesa. Naturalmente questo significherebbe un lavoro molto difficile da parte della Marvel per riuscire a far funzionare la cosa senza cancellare tutto lo sviluppo del personaggio che abbiamo visto nella serie tv dedicata al Dio dell’Inganno.

Un’ultima possibilità che riteniamo di dover considerare riguarda il ritorno di Thanos in una sua versione pensata appositamente per un parco a tema: Re Thanos. Il personaggio potrebbe sostituire Kang come viaggiatore del tempo e sarebbe molto più potente del cattivo che ha impugnato le Pietre dell’Infinito. L’idea potrebbe inoltre contare sul fatto che il pubblico già conosca Thanos e sia in qualche modo affezionato al personaggio.

In attesa di capire quali saranno le strade che la Marvel deciderà di seguire, vi lasciamo a 5 possibili annunci MCU che potrebbero arrivare dopo la fine dello sciopero degli attori.