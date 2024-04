5 villain che sarebbero perfetti per Spider-Man 4 con Tom Holland

Nella recensione di Spider-Man No Way Home parlavo di un film che chiude il cerchio sull'arco narrativo del "Bimbo Ragno" di Tom Holland, aprendone un altro. Ora tutti aspettiamo Spider-Man 4, cinecomic MCU ancora senza titolo ufficiale, e intanto proviamo a immaginare 5 villain perfetti per il prossimo lungometraggio.

Impossibile non partire da Kingpin, visto che il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio fa ormai parte del Marvel Cinematic Universe a pieno regime e ha già all'attivo due comparse di peso, rispettivamente in Hawkeye e in Echo. Vederlo affondare gli artigli su New York, con il nostro amichevole ragno di quartiere che non può starsene in disparte di fronte alla sua crudeltà, sarebbe decisamente intrigante. Questa prospettiva poi riporterebbe il buon Spidey su toni più "urbani", dopo le sue recenti e roboanti incursioni galattiche e interdimensionali.

Questa nuova parentesi narrativa di Peter Parker, però, dovrebbe anche ripartire da Goblin. Sappiamo tuttavia che la Oscorp non esiste ancora all'interno del MCU, come confermato dal Norman di Willem Dafoe in No Way Home. Ma non è detto che il perfido Osborn non sia lì fuori da qualche parte, pronto a dar vita al suo impero corporativo e a diventare l'iconico villain che tormenterà per sempre l'Uomo Ragno. Sarebbe anche ora vedere il Green Goblin targato Terra-616 del MCU, no?

E poi ovviamente c'è Venom: l'idea di vedere un Peter tormentato dai propri demoni, in preda alla furia del simbionte, intriga non poco, soprattutto se consideriamo i traumi che questo Spider-Man ha dovuto affrontare nelle precedenti pellicole. Inoltre proprio una scena post-crediti di No Way Home conferma che il MCU di Kevin Feige è pronto ad accogliere il protettore letale, visto che un pezzo della membrana di Venom è rimasto in questo universo dopo che Eddie Brock è stato ritrasferito nella sua Terra di appartenenza.

Ezekiel, con il suo legame con il mondo ragnesco e la sua forte connotazione religiosa, sarebbe un antagonista diverso dal solito per l'Uomo Ragno di Tom Holland. Peccato che, per adesso, il personaggio sia stato sprecato in malo modo in uno dei peggiori flop degli ultimi anni. Per tutto il resto c'è la nostra recensione di Madame Web.

Concludo prendendo in prestito un'altra figura proveniente dal controverso Sony Spider-Man Universe: Kraven il Cacciatore. L'idea di rendere il tessiragnatele una preda costantemente in fuga forse ricorda troppo il concept di No Way Home, nel quale il protagonista diventa quasi un ricercato mondiale, ma i combattimenti brutali a cui lo costringerebbe Sergei varrebbero il prezzo del biglietto. Anche in questo caso abbiamo in arrivo il film standalone sul cacciatore, che per il momento non sembra indirizzato verso un possibile incontro con Spidey.

Voi che ne dite? Quali villain vorreste in Spider-Man 4?

