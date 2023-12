5 villain della Marvel che potrebbero sostituire Kang nel MCU

Diversi report e scoop stanno parlando dei pensieri dentro i Marvel Studios circa un cambiamento di rotta per quanto riguarda Kang, sia visti i problemi legali di Jonathan Majors sia a causa dell'accoglienza tiepida del nuovo grande villain MCU: ma da chi potrebbe essere sostituito?

Partiamo con un villain apprezzatissimo che a conti fatti sarebbe morto anche se nella Marvel non si sa mai: l'Alto Evoluzionario. Sia per Chukwudi Iwuji (che infatti abbiamo inserito nei 5 attori che potrebbero sostituire Jonathan Majors come Kang) sia perché sarebbe più semplice per i Marvel Studios dire che questo personaggio era una variante di Kang o addirittura il creatore di tutti i Kang, e che quello ucciso in Guardiani della Galassia Vol. 3 era un prototipo e basta.

C'è sempre la questione Ultron: un villain che il Marvel Cinematic Universe non ha sfruttato a dovere e che potrebbe essere riportato in auge magari proprio attraverso il multiverso.

Alcuni parlano di Galactus, personaggio che però è difficile da rendere in quanto divora pianeti per fame: sempre che non lo si voglia riscrivere apposta per il MCU in maniera diversa dai fumetti.

E se la Marvel puntasse tutto su Benedict Cumberbatch anche come villain? Una versione totalmente negativa di Doctor Strange che si rivela il cattivo finale di Secret Wars.

Chiudiamo con il personaggio che tutti stiamo aspettando: il Dottor Destino. Forse l'unico che potrebbe davvero risollevare le sorti dei villain nell'MCU e che i Marvel Studios potrebbero sfruttare per uccidere Kang alla fine di The Kang Dynasty e diventare lui il vero nemico per Secret Wars.

E secondo voi sostituiranno Kang con uno di questi villain? Quale vorreste vedere? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo al fatto che la Marvel aveva cambiato i piani di Thanos nel corso della storia.