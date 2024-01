5 trailer attesissimi che potrebbero debuttare al Super Bowl 2024

Il Super Bowl è tra gli eventi più seguiti negli States: oltre l'aspetto sportivo, la finale di football americano rappresenta una delle piattaforme pubblicitarie più proficue degli Stati Uniti, dall'halftime show, l'intervallo con le esibizioni musicali dei più grandi artisti, agli spot pubblicitari.

Ma non solo perché il Super Bowl è lo spazio più ambito per l'anteprima dei trailer cinematografici più attesi: se nel 2023 è stato il turno di titoli come The Flash , Indiana Jones e il quadrante del destino e Guardiani della Galassia 3 cosa possiamo aspettarci quest'anno?

Deadpool 3 è certamente in lizza per essere svelato nel corso del Super Bowl 2024. Il film con Ryan Reynolds sarà l'unica uscita cinematografica dei Marvel Studios e le aspettative, anche grazie al ritorno di Wolverine, sono altissime. Potrebbe trattarsi anche solo di un teaser e non di un trailer completo ma questo al fandom potrebbe bastare: nell'attesa potete dare un'occhiata a un indizio su Deadpool 3 disseminato sul web da Reynolds.

Anche l'attesissimo Wicked - Parte Uno è tra i titoli su cui spingono i rumor: sarà il Super Bowl a svelarci il trailer? L'uscita dell'adattamento cinematografico del famoso spettacolo teatrale è prevista per novembre 2024 quindi la 58esima edizione del Super Bowl prevista per il 11 febbraio potrebbe essere l'occasione perfetta.

Bad Boys 4 è tra le notizie più felici del 2023: sebbene il quarto capitolo di Bad Boys abbia già una data di uscita, sono mesi che i fan di Will Smith e Martin Lawrence attendono l'anteprima. Sarà il Super Bowl a regalargli la prima gioia del nuovo anno? Tra i franchise d'animazione più fortunati, Cattivissimo 4 arriverà a luglio 2024 e Gru potrebbe fare la sua comparsa proprio durante il Super Bowl!

Infine, malgrado una data di uscita relativamente imminente non è stato ancora rilasciato il trailer completo di Ghostbusters:Minaccia Glaciale. Forse Columbia Pictures stava solo aspettando il Super Bowl?