Le 5 teorie più attendibili su Avengers Secret Wars

Da qui ad Avengers Secret Wars la strada è lunga, e le teorie su quello che succederà fioccheranno mese dopo mese come non mai. Proviamo allora a sceglierne cinque fra le più plausibili basandoci su quello che sappiamo e su quello che potrebbe accadere.

Cominciamo dagli ultimi rumor: Robert Downey Jr e Chris Evans che tornano nel ruolo di Iron Man e Captain America. Un piano per Secret Wars che secondo Variety la Marvel avrebbe con gli Avengers originali, che tornerebbero in qualche maniera per risolvere le sorti del multiverso nel film.

C'è poi la teoria che vuole lo Spider-Man di Tobey Maguire e il Wolverine di Hugh Jackman a guidare la combriccola come protagonisti del grande crossover Marvel. Questo dopo che Deadpool 3 parlerà di Multiverso e Kang il Conquistatore.

Altra teoria molto gettonata è che Kang verrà effettivamente sconfitto in Avengers: The Kang Dynasty e sarà il Dottor Destino a farlo, diventando il villain principale di Secret Wars proprio come accade nei fumetti Marvel. Anche se non sappiamo ancora in quale film MCU sarà introdotto il Dottor Destino.

Abbiamo poi la lotta fra la Terra originale del MCU e quella vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, potrebbero essere questi i due universi rimasti che si daranno battaglia in Secret Wars.

Chiudiamo poi con la teoria più ambiziosa di tutte: il Marvel Cinematic Universe che si resetta dopo Secret Wars e nel 2028 si riparte, venti anni dopo, con un nuovo primo Iron Man che fa ricominciare la storia in maniera diversa.

Queste insomma sono le teorie più gettonate per Avengers Secret Wars: e secondo voi cosa potrebbe succedere? Ditecelo nei commenti!