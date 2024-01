5 supereroi che Tom Cruise potrebbe interpretare per Warner Bros.

Periodo di grandi novità in casa Warner Bros. Dopo l'annuncio di un anno e mezzo fa dell'avvento di James Gunn e Peter Safran per il nuovissimo DC Universe, pochi giorni fa è stato ufficializzato un accordo tra Tom Cruise e lo studio, che prevede il coinvolgimento della star in produzioni originali e di franchise.

Proprio il dettaglio sui franchise ha attirato l'attenzione, generando subito ipotesi sul possibile coinvolgimento di Cruise nel DC Universe.

Al momento non ci sono conferme in merito ma nel caso Cruise, Warner e DC volessero concretizzare quest'ipotesi ecco cinque personaggi che l'attore potrebbe interpretare nel franchise.



Tom Cruise ha lasciato Paramount per Warner Bros. e gli scenari possono cambiare anche in ottica DC. Terry Sloane/Mister Terrific potrebbe essere un'opzione interessante. Nel franchise è stato già confermato Edi Gathegi in Superman: Legacy per la versione di Michael Holt. Una soluzione affascinante, per un personaggio che sembra perfetto per Cruise.



Nonostante in passato si sia parlato di Tom Cruise per il ruolo di Lanterna Verde, ora è una altro personaggio che può essere accostato facilmente al protagonista di Top Gun; si tratta di Blackhawk, un profilo che sembra calzare a pennello per Cruise, e avvicinare il pubblico ad un personaggio non ancora esplorato a dovere in ambito cinematografico. E se invece il personaggio fosse Human Target? Investigatore privato e bodyguard, in grado di cambiare aspetto e di essere una valida difesa per gli eroi DC.



Un personaggio richiesto a gran voce dai fan ormai da parecchio tempo è The Question, con il quale Cruise potrebbe divertirsi nello sfoggiare alcune delle idiosincrasie del personaggio. Forse il profilo più adatto è in realtà Pariah, l'essere intergalattico costretto ad essere testimone della morte in ogni angolo dell'universo; la scelta di Cruise per il personaggio potrebbe essere la più ispirata.

Voi cosa ne pensate? Quale personaggio potrebbe interpretare la star nel DC Universe? Su Everyeye scopriamo quali sono i prossimi progetti di Tom Cruise al cinema.