5 star Marvel che potevano interpretare Batman prima di Ben Affleck

Batman è ad occhi chiusi il super eroe che più di tutto ha beneficiato del mezzo filmico per essere portato in scena da alcuni dei migliori attori della Hollywood passata e contemporanea. Basti pensare all'iconico Michael Keaton nei film di Tim Burton o al più recente Ben Affleck, in quella sfortunata versione ideata da Zack Snyder.

Indubbiamente tutte questi volti che hanno avuto l'opportunità di dare un volto al cavaliere oscuro di Gotham sono derivanti dal fatto che il personaggio si presta molto a numerose trasposizioni sul grande schermo.

Tuttavia ad oggi, nonostante sappiamo che in molti tra Michael Keaton e Christian Bale, hanno avuto questa possibilità, sappiamo anche chi invece c'è andato molto vicino senza però mai riuscire nell'impresa. Se vi dicessimo che tra queste figure ci sono ben 5 attori della Marvel?

Ebbene si, Ethan Hawke è quasi diventato Batman per sostituire Keaton in Batman Forever, ma visto il suo rifiuto la parte poi andò a Val Kilmer.

Anche l'iconico interprete di Donnie Darko, Jake Gyllenhaal infatti era in lizza per interpretare il cavaliere oscuro nella nuova trilogia ideata da Christopher Nolan. Se questa fosse stata la scelta, lui ed Heath Leadger sarebbero tornati a lavorare insieme per qualcosa di molto diverso da I Segreti di Brokeback Mountain.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare però, al primo posto per Tim Burton nel 1989 c'era proprio Pierce Brosnan, il quale però rifiutò la parte in quanto non era intenzionato ad interpretare un personaggio dei fumetti.

Per quanto riguarda la sua più recente incarnazione sullo schermo invece, Matt Reeves aveva un'idea ben precisa del suo giovane Bruce Wayne, a quel punto ci fu un vero duello tra Robert Pattinson e Nicholas Hoult.

In ultima analisi, non per importanza ma anche il celebre Willem Dafoe, che ci crediate o no, poteva essere ricordato come colui che avrebbe dato vita a Batman al cinema. Infatti, in una recente intervista su MTV News la star ha dichiarato che per poco non è diventato il protagonista del primo film sul personaggio realizzato da Tim Burton.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di The Batman. Oltretutto, sapevate che Michael Keaton ha improvvisato in The Flash?