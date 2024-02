5 Spider-Man che sarebbero perfetti per un progetto stand-alone

Dato che Nicolas Cage è in trattative per Spider-Man Noir, progetto che sembra davvero si stia concretizzando, abbiamo scelto altri cinque Spider-Man perfetti per vederli in un film o una serie tv stand-alone.

Partiamo con Spider-Man 2099, cioè Miguel O'Hara. Apprezzatissimo come avversario di Miles Morale in Across the Spider-Verse, avrebbe tutto il carisma e il background necessario per un film o una serie a lui dedicata, che si può slegare senza problemi da qualsiasi altra continuity.

Inutile dire quanto Spider-Gwen sia perfetta per un progetto a lei dedicato: il personaggio è amatissimo e potrebbe ritagliarsi il suo spazio all'interno dei grandi nomi legati a Spidey, come già ha fatto Miles Morales prima di lei.

E Spider-Punk? Una versione più estrema del personaggio, una New York a cavallo tra gli anni '70 e '80, Norman Osborn supercattivo e Hobie Brown che pesta tutti con la sua chitarra.

Dopo la sua apparizione in Across the Spider-Verse anche uno Spider-Man India potrebbe dire la sua, soprattutto per un'ambientazione subito riconoscibile che potrebbe mescolare retrofuturismo e l'India.

Chiudiamo con Superior Spider-Man: anche in questo caso un progetto che avrebbe un enorme fascino, anche slegato dal resto.

E voi quali versioni di Spider-Man vorreste vedere da sole? Diteci le vostre nei commenti! Ecco intanto cosa aspettarsi da Beyond the Spider-Verse.