Le 5 scene più imbarazzanti in tutta la storia dei Premi Oscar

Ma quante ne sono successe nel corso della storia degli Oscar? Quanti momenti imbarazzanti abbiamo visto? Facciamo allora una bella top 5 delle cose più brutte, cercando di scegliere solo cinque scene (e scenate) che sono rimaste davvero impresse.

Partiamo con lo storico corridore nudo visto durante la cerimonia degli Oscar del 1974, apparso sul palco mentre l'attore e presentatore David Niven doveva annunciare Elizabeth Taylor. È durato poco, ma l'imbarazzo è arrivato fino ai giorni nostri. Se volete sapere com'è andata ecco chi era l'uomo nudo sul palco degli Oscar.

Passiamo poi alla cerimonia degli Oscar del 2014, con John Travolta in procinto di annunciare l'esibizione di Idina Menzel con la sua Let It Go, diventata fenomeno mondiale grazie a Frozen. Solo che Travolta sbaglia completamente il nome della cantante, storpiandolo in un "Adele Dazeem" che ha messo in imbarazzo tutti.

Andiamo in ordine cronologico ma l'imbarazzo provocato dallo sbaglio su La La Land come vincitore del Miglior film nel 2017 è ormai diventato leggendario, così tanto che l'Academy ha stretto i controlli per evitare errori di questo tipo.

Questo è un po' più piccolo ma in quanto a imbarazzo è enorme. Vice nel 2019 vince l'Oscar come Miglior trucco, solo che i tre vincitori non sembrava si conoscessero, non avevano concordato un discorso comune e non sapevano che fare, se non interrompersi, provare a ricominciare, smettere di nuovo e via così. Insomma, imbarazzo puro.

E chiudiamo con il momento più imbarazzante nella storia degli Oscar (può giusto giocarsela con La La Land ma siamo lì): lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock per la sua battuta su Jada Pinkett-Smith. Non c'è molto altro da aggiungere.

E voi ricordavate tutti questi momenti? Qual è il più imbarazzante?

