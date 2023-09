Le 5 scene più belle e memorabili del Silente di Michael Gambon in Harry Potter

"Non si può negare che abbia stile" diceva Kingsley Shacklebolt di Albus Silente: immaginiamo siano stati pensieri simili a questo quelli balenati per la mente dei fan di Harry Potter qualche tempo dopo la sostituzione del compianto Richard Harris con Michael Gambon, con quest'ultimo che ci ha regalato un Silente diverso ma ugualmente memorabile.

L'attore ricordato dalle star di Harry Potter dopo la sua scomparsa ci ha infatti lasciato in eredità alcune scene davvero difficili da dimenticare: nel volerne stilare una top 5, la prima a venirci in mente è la sua ultima apparizione nel ruolo, in quella dimensione tra la vita e la morte che per Harry prende la forma della stazione di King's Cross, con quel "non provare pietà per i morti, Harry" che resta ancora oggi un congedo praticamente perfetto.

Al quarto posto ci sembra giusto piazzare una scena che non ha fatto impazzire i fan dei libri, ma che è probabilmente la più rappresentativa dell'apporto dato da Gambon al personaggio: stiamo parlando della sequenza in cui il nostro preside di Hogwarts si avventa letteralmente su Harry, con fare ben poco pacifico, per chiedergli se avesse inserito il suo nome nel Calice di Fuoco. Una versione distante da quella descrittaci da J.K. Rowling, nel cui libro Silente appare quieto come sempre, ma che proprio per questo è legata a doppio filo all'interpretazione di Michael Gambon.

Passiamo quindi allo scontro con Voldemort, unica vera sequenza "d'azione" nella quale vediamo impegnato un Michael Gambon che se la cava egregiamente in quella che resta forse una delle poche scene davvero ben riuscite di Harry Potter e l'Ordine della Fenice; a proposito di Voldemort, vale un secondo posto lo splendido discorso che chiude Harry Potter e il Calice di Fuoco, quando Silente mette in guardia gli studenti dai pericoli che si pareranno loro davanti nel prossimo futuro.

Il primo posto, infine, non poteva non andare a quella che resta forse la scena più "stilosa" del nostro Albus, come sottolineato d'altronde dallo stesso Shacklebolt con le parole che riportavamo in apertura: stiamo parlando di quella in cui Silente sfugge all'arresto svanendo letteralmente tra le fiamme insieme alla fenice Fanny. Riuscireste a immaginare un'uscita di scena migliore? Noi decisamente no!