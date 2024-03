5 ruoli perfetti per Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe

Sarebbe davvero incredibile vedere Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe, è inutile dire il contrario. Visto che stando a un insider Ryan Gosling avrebbe firmato per il MCU, abbiamo provato a immaginarci cinque ruoli perfetti che potrebbe interpretare.

Partiamo subito con un ruolo "vacante", cioè Sentry. Dopo l'abbandono di Steven Yeun senza nemmeno la conferma ufficiale, quello che dovrebbe essere il villain in Thunderbolts sarebbe il ruolo perfetto per Ryan Gosling, basta solo fargli crescere i capelli.

In tanti però si immaginano che Ryan Gosling possa interpretare Nova nel MCU. Questo cambierebbe ovviamente le sorti un prodotto che sembrava un po' nel limbo, una serie tv ancora non ben definita ma che a questo punto potrebbe quasi diventare un film.

C'è poi l'ipotesi molto intrigante del Dottor Destino: prendere Ryan Gosling e nasconderlo non sarebbe certo il massimo, però sarebbe la ciliegina sulla torta per il film sui Fantastici 4.

Ne scegliamo anche uno per il meme: Capitan Canada meglio conosciuto come Guardian. Ryan Gosling in passato aveva scherzato sul poterlo interpretare, e chissà che non lo faccia "per scherzo" magari in Secret Wars.

Ultima opzione è Ghost Rider: anche per questo personaggio la Marvel è ancora in cerca di un volto, e chissà che non sia proprio Ryan Gosling.

E secondo voi se l'attore entrasse nel Marvel Cinematic Universe quale personaggio potrebbe interpretare? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alle ultime novità sulla Marvel.

Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su