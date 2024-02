5 riferimenti a Spider-Man nel film di Madame Web (più o meno)

Partiamo subito con la nostra recensione di Madame Web perché vi dicevamo come il film abbia paura in un certo senso a nominare Spider-Man, eppure c'è qualche riferimento vago qua e là in Madame Web.

Cominciamo dall'incipit del film in Sud America, in cui la mamma di Cassie Webb cerca un ragno dotato di poteri mistici protetto da un gruppo di persone chiamate Las Aranas, che anche loro hanno abilità simili a quelle di Spider-Man.

Tra i personaggi del film abbiamo Ben Parker, che teoricamente dovrebbe essere proprio lo Zio Ben, ma anche in questo caso non ci sono elementi più specifici.

E infatti questo Ben Parker ha una sorella incinta, che a un certo punto dà alla luce un bambino: il problema è che Madame Web non riesce nemmeno ad avere il coraggio di chiamarlo Peter, perciò rimane tutto abbastanza nebuloso.

Ci sono poi i riferimenti alla tela che proprio Madame Web vede una volta ottenuti i suoi poteri, senza alcun riferimento specifico.

E poi a un certo punto del film sembra che stiano per dire Spider-Man ma dicono Spider-People, cioè Spider-Persone.

Insomma visto anche lo screen time delle Spider-Women in Madame Web il film non è proprio riuscito a collegarsi con Spider-Man.

