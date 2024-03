5 riferimenti pazzeschi al primo capitolo che Villeneuve ha inserito in Dune Parte 2

Il lavoro certosino che Denis Villeneuve ha fatto per Dune Parte 2 è innegabile, tanto più che ha voluto creare dei parallelismi con il primo capitolo per non farlo sembrare solo un grande prologo. Eccone cinque che il regista ha inserito nel film.

Nel primo Dune c'è un'inquadratura che vede Paul Atreides combattere con la tuta dei Fremen, svelando poi i suoi occhi blu una volta che l'elmo si alza. Nella Parte 2 vediamo la stessa scena ma è Chani a indossare l'armatura nella battaglia finale.

I Fedaykin che bruciano i corpi degli sconfitti ammassandoli uno sull'altro richiama l'attacco degli Harkonnen nel primo Dune, quando uccidono gli Atreides e li ammassano poi allo stesso modo.

L'inizio di Dune Parte 1 è narrato da Chani che racconta di stranieri in arrivo sul suo pianeta per scopi economici e di controllo della Spezia. Dune Parte 2 termina con i Fremen che vanno via dal loro pianeta natale per accompagnare Paul nella guerra santa.

Paul viene zittito con la Voce dalla Reverenda Madre nella prova del gom jabbar in Dune Parte 1, cosa che invece farà lui in questo secondo film proprio alla Reverenda Madre. Lo abbiamo inserito anche nei 5 dettagli incredibili di Dune Parte 2.

Chiudiamo con la scena finale di Dune Parte 2: Chani pronta a cavalcare il verme richiama Liet-Kynes nel primo capitolo che sta per fare la stessa cosa, con le due scene girate praticamente in maniera identica.

E voi li avete notati tutti questi parallelismi? Ditecene altri nei commenti, noi vi lasciamo a tutto quello che sappiamo su Dune 3.