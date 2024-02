5 promesse che James Gunn deve assolutamente mantenere nell'Universo DC

Poco ma sicuro, James Gunn ha di fronte una montagna enorme da scalare per rifondare il DC Universe al cinema. Abbiamo allora scelto cinque cose che il regista e sceneggiatore dovrà assolutamente fare per renderlo vincente, mantenendo le promesse.

Partiamo ovviamente con l'universo condiviso in sé. James Gunn dovrà dare subito l'idea di come sia tutto connesso e intersecato, senza correre e senza fretta ma al tempo stesso trovando la chiave di lettura giusta del MCU degli albori. Intanto ecco tutti i progetti DCU in sviluppo.

Poi c'è il film che darà inizio a tutto: Superman Legacy. Il regista e sceneggiatore sarà praticamente obbligato a mantenere tutte le promesse su questo prodotto, dal quale comunque dipenderà molto per quanto riguarda la riuscita del DCU. James Gunn è anche pronto per le riprese di Superman Legacy.

C'è poi il discorso sull'autorialità: James Gunn aveva parlato di lasciare più libertà agli autori dei singoli progetti per renderli meno uniformi rispetto alla concorrenza, cosa non facile ma sicuramente affascinante.

C'è poi il resto del cast "principale": tutti i prossimi annunci, da Batman a Lanterna Verde, passando per gli altri personaggi già visti nel DCEU, dovranno essere scelti con precisione e lungimiranza, come sembra stia facendo per Superman Legacy.

Chiudiamo poi con lo stile di James Gunn e le sue "creature" già viste, uno su tutti Peacemaker, che ci aspettiamo rimanga uno dei capisaldi del DCU, visto il successo avuto.

E secondo voi quali altre promesse dovrà mantenere James Gunn per il DCU? Ditecele nei commenti!