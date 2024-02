5 progetti Marvel di cui sappiamo ancora troppo poco: che fine hanno fatto?

Se andiamo a vedere i progetti ufficialmente annunciati del Marvel Cinematic Universe ci sono parecchi film e tante serie tv all'orizzonte, eppure ce ne sono cinque che sono finiti un po' nel dimenticatoio: ecco quali sono.

Partiamo con Your Friendly Neighborhood Spider-Man, progetto animato sul Tessiragnatele che ha già cambiato natura tantissime volte (e pure titolo): da Spider-Man Freshman Year che doveva raccontare i primi momenti di Peter come Spidey (fungendo da prequel quindi a Civil War e Homecoming) a realtà alternativa in cui il mentore di Peter è Norman Osborn. Niente di confermato, se non i titoli che continuano a cambiare (come quello della già annunciata seconda stagione, Sophomore Year).

Anche Blade era stato annunciato in pompa magna ma tra cambi alla regia, alla sceneggiatura, agli attori e quant'altro, assieme a tutti i rinvii sulla data di uscita, non si capisce ancora bene come sarà e cosa racconterà.

C'è poi la serie su Wonder Man di cui abbiamo una prima foto, ma anche in questo caso il progetto è avvolto da dubbi e incertezze: miniserie, Marvel Spotlight, in continuity? Ancora non si sa.

Anche la serie su Nova è finita nel limbo: non si sa nemmeno se e quando cominceranno le riprese.

Chiudiamo con un film che sicuramente arriverà, ma il colmo è non si sa come: The Kang Dynasty. Il prossimo film sugli Avengers pare infatti possa cambiare titolo, addirittura togliendo Kang e diventando Secret Wars Parte 1. Non ci resta che aspettare e vedere come andrà. Anche se le ultime indiscrezioni parlano di John David Washington come nuovo Kang nel MCU.

E secondo voi arriveranno questi prodotti del Marvel Cinematic Universe? E, soprattutto, come? Diteci la vostra nei commenti!