5 personaggi scomparsi dal MCU, che fine hanno fatto?

Il MCU raggiungerà presto la fase 6, ma sembra che nel frattempo alcuni pezzi si siano persi per strada. Ecco 5 personaggi del Marvel Cinematic Universe scomparsi.

Scorpion

MacDonald "Mac" Gargan, interpretato dalla star di Better Call Saul Michael Mando, ha concluso Spiderman Home-coming giurando vendetta contro l’uomo ragno. Ma da allora non ci sono più state notizie del villain. Che Scorpion possa essere il villain di Spiderman 4?

Aleta Ogor

Si prospettava un ritorno di Aleta Ogor, leader Ravager, in Guardiani della Galassia 3, ma sembra che per Michelle Yeoh le priorità fossero altre. Si è conclusa la saga diretta da James Gunn, ma non è escluso un ritorno dei nuovi Guardiani della Galassia, e Aleta Ogor potrebbe seguire a ruota.

Ava Starr/Ghost

Dopo gli eventi di Ant Man and The Wasp era ufficialmente scomparsa, e si ipotizzava un suo ritorno in Ant Man and the Wasp: Quantumania. Invece Ghost non è apparsa nell’ultimo capitolo della saga. Ma i fan possono stare tranquilli, perché il personaggio ritornerà nel nuovo film Thunderbolts nel 2025.

W’Kabi

L’antagonista secondario di Black Panther, interpretato da Daniel Kaluyya, non ha avuto alcuno spazio all’interno del sequel “Black Panther: Wakanda Forever”. Sarebbe sicuramente un peccato sprecare la presenza di un attore importante come Kaluyya, e il regista della pellicola, in caso Black Panther 3 venga realizzato, non esclude un ritorno.

Aaron Davis (Prowler)

Lo zio di Miles Morales ha fatto la sua importante apparizione in versione animata, precisamente in Spiderman – Un nuovo universo. Ma molti ricorderanno la sua presenza anche in Spiderman: Homecoming, interpretato da Donald Glover (in arte Childish Gambino), showrunner e ideatore di Atlanta. Una star di un certo livello, che meriterebbe molto più spazio. Che anche lui rientri nella rosa dei Villain per Spiderman 4?

