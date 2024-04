5 personaggi Marvel spariti che dovrebbero fare ritorno nel MCU

Tra new entry e ritorni vari, il Marvel Cinematic Universe continua ad espandersi con nuovi personaggi. Ma quali sono i supereroi, o supercattivi, che vorremmo rivedere sul grande schermo?

Sicuramente in molti si chiedono quale sarà il futuro di Hulk. Dopo il film con Edward Norton nei panni di Bruce Banner, a raccogliere l’eredità del gigante verde ci ha pensato Mark Ruffalo, ma senza alcuna pellicola a lui dedicata. Di recente, dopo il fan trailer che mostra Keanu Reeves nei panni di Ghost rider, è tornato in auge il personaggio interpretato da Nicholas Cage. successivamente al flop, almeno per quanto riguarda la critica, del 2012, il personaggio non è più apparso su grande schermo.

Altro personaggio scomparso, ma che dovrebbe teoricamente fare il suo ritorno, è Blade. Annunciato nel 2019 il nuovo film con Mahershala Ali, il cinecomic sembra far fatica a decollare. In ogni caso, le riprese dovrebbero iniziare per la fine del 2024. Secondo Tim Robbins invece, c’è bisogno di Howard The Duck all’interno del MCU. Il papero, aldilà di qualche sporadico cameo, non ha una storia a lui dedicata dal lontano 1986. Concludiamo con il supereroe per eccellenza, ovvero Iron Man. Dopo la tragica e commovente fine di Avengers: Endgame, in molti continuano a sperare nel ritorno del genio, miliardario, playboy e filantropo. Che Marvel faccia la mossa definitiva riportando in vita, o comunque sul grande schermo, Tony Stark? Non resta che attendere sviluppi ufficiali.

