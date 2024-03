5 ottimi film sui Kaiju se vi è piaciuto Godzilla Minus One: i nostri consigli

Godzilla Minus One si è portato a casa un grande Premio Oscar per gli effetti speciali, dimostrando che anche con budget ridotti si possono raggiungere enormi risultati. Vogliamo allora consigliarvi 5 film sui Kaiju da vedere se non siete sazi del genere, cercando di fare un mix tra Occidente e Oriente.

Dobbiamo ovviamente partire dal primo Godzilla del 1954 diretto da Ishiro Honda, capostipite della saga e di tutto il genere che vede i Kaiju protagonisti. Semplicemente Storia del Cinema.

Facciamo subito un salto negli Stati Uniti con Cloverfield del 2008 di Matt Reeves, che riprende tanti stilemi dei film sui Kaiju impiantandoli a New York e dandogli uno sguardo decisamente occidentale, girato in found footage.

Torniamo in Giappone con Shin Godzilla di Hideaki Anno del 2016, che reinventa sapientemente le origini di Godzilla adattandole al Giappone contemporaneo.

Tematiche ambientali simili a Godzilla le ha The Host di Bong Joon-ho del 2006, questa volta però è protagonista la Corea del Sud e l'inquinamento provocato dall'uomo, colpevole di aver creato un Kaiju pronto a scatenare il panico.

Chiudiamo con la commistione perfetta tra Occidente e Oriente, tra Kaiju e robottoni: Pacific Rim di Guillermo del Toro del 2013. Un grande gesto di amore al Sol Levante e alla sua cultura cinematografica, da un maestro come del Toro.

E voi li avete già visti tutti? Se ne volete ancora ecco i film su Godzilla che probabilmente non conoscete, e diteci la vostra nei commenti! Vi lasciamo anche la nostra recensione di Godzilla Minus One.

