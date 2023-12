5 nomi possibili per il prossimo Aquaman nell'universo DC di James Gunn

Con l'arrivo di Aquaman e il regno perduto si chiude definitivamente l'avventura cinematografica del DC Extended Universe. E probabilmente pure quella come Aquaman di Jason Momoa. Vediamo allora cinque attori che potrebbero sostituirlo nel DCU di James Gunn.

Partiamo con Glen Powell, già lanciato con Top Gun: Maverick e a breve nella commedia romantica con Sydney Sweeney, potrebbe essere il volto giusto per un nuovo Aquaman del DCU.

E Austin Butler? Ha già dimostrato molta versatilità fra Elvis e Dune, perciò tra look e fisico avrebbe senso farlo diventare parte dell'universo di James Gunn.

Alto e con un fisico imponente (e l'abbiamo anche già visto con i capelli lunghi, volendo) è Alexander Skarsgard.

Ora una provocazione: Alan Ritchson. La star di Reacher è già stata Aquaman in Smalville ma è innegabile che abbia il phisique du role perfetto per tornare nei panni del personaggio.

Chiudiamo con Sam Claflin, attore che ha già partecipato a grossi franchise come Hunger Games e co il look sbarazzino perfetto per dare un twist al personaggio.

Noi nel dubbio vi lasciamo la nostra recensione di Aquaman e il regno perduto, ma vi chiediamo: vorreste un nuovo Aquaman o ancora Jason Momoa? Diteci la vostra nei commenti, anche perché la domanda è proprio quella: che fine farà Jason Momoa nell'universo DC dopo Aquaman 2?