5 motivi per cui Deadpool 3 non deve assolutamente fallire

Il Marvel Cinematic Universe sta probabilmente attraversando il momento più delicato della sua storia, e per uscirne non resta altro che chiedere aiuto a uno che nelle situazioni complicate è abituato a sguazzarci: Deadpool 3 è un passaggio fondamentale per il futuro del franchise, e ci sono almeno 5 buoni motivi per cui non può fallire.

Il film nel quale Vanessa potrebbe diventare Copycat è, prima di tutto, l'unica release MCU per il grande schermo prevista nel 2024: bucare quest'appuntamento vorrebbe dire iscrivere il prossimo anno alla lista degli anni neri per il franchise, e siamo sicuri che dalle parti di Disney ne siano pienamente consapevoli.

Deadpool 3 è inoltre il primo film sul mercenario dalla bocca larga a fregiarsi del marchio Marvel Cinematic Universe: dopo i due capitoli precedenti, questa terza avventura del mutante servirà da conferma della capacità dell'MCU di trattare storie più adulte e meno family-friendly, campo nel quale la saga non è mai riuscita ad imporsi.

Al netto di The Marvels, inoltre, Deadpool 3 potrebbe fungere da viatico per l'inserimento nell'MCU degli X-Men, passaggio che non va assolutamente sbagliato! Aggiungiamo che, X-Men a parte, un ulteriore fattore di rischio è anche il solo Wolverine: Logan aveva offerto una chiusura perfetta al personaggio di Hugh Jackman, e richiamarlo in servizio solo per bruciare quanto di buono era stato fatto sarebbe un vero crimine.

Infine un passaggio sul Multiverso: Deadpool è, per sua natura, uno dei personaggi più avvezzi a saltare da un universo all'altro, e fallire il suo approdo nel Marvel Cinematic Universe potrebbe rivelarsi un'enorme occasione mancata per gestire al meglio quella che, al di là dell'enorme potenziale narrativo, si sta rivelando una brutta gatta da pelare. E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti!