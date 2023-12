5 motivi per cui il Batman di George Clooney è imbarazzante

Non sempre un attore riesce a interpretare un personaggio iconico nel momento giusto: è sicuramente successo a George Clooney con Batman, visto che il suo Uomo Pipistrello è ricordato per le parti ridicole e non quelle epiche. Vediamo allora cinque motivi che lo hanno reso imbarazzante.

Cominciamo con i bat-capezzoli. Lo sapevate anche voi che avremmo iniziato da lì. Purtroppo Bruce Wayne in Batman & Robin aveva questo costume kitsch con i capezzoli in evidenza manco fosse una statua greca. Ma se per caso lo volete sappiate che il costume di Batman & Robin è andato all'asta.

E la bat-carta di credito? Mai uscire senza, come direbbe il personaggio di George Clooney. Come funziona poi non ci è dato saperlo, ma meglio non farsi troppe domande.

Sebbene non sia colpa di Clooney per i problemi del suo Batman, c'è anche da dire che gli mancava quel lato un po' più dark e oscuro, mentre il personaggio era spesso piacione anche nelle situazioni meno consone.

Altro elemento imbarazzante erano i bat-pattini, pronti ad apparire allo schiocco dei talloni come se fossimo nel musical sul ghiaccio del Mago di Oz.

In generale poi l'interpretazione di George Clooney è sempre apparsa artificiosa e poco convinta, come se facesse sé stesso più che impersonare Bruce Wayne. E infatti proprio George Clooney si è assunto le colpe per il suo Batman.

E voi siete d'accordo? Quali sono i vostri motivi che hanno reso imbarazzante questo Batman? Diteceli nei commenti!