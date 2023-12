I 5 momenti più imbarazzanti del DCEU di Zack Snyder

Il lavoro fatto da Zack Snyder sull’ormai defunto DCEU è stato spesso oggetto di critica sia da parte del pubblico che dal punto di vista degli addetti ai lavori. Ci sono però dei particolari momenti dei film del filmmaker di Green Bay che sono riusciti a rimanere nella memoria dei fan in quanto particolarmente assurdi e imbarazzanti.

Dopo aver discusso di come stia andando Rebel Moon su Netflix, torniamo a parlare del cinema di Zack Snyder per ricordare i momenti meno riusciti del suo periodo come regista del DCEU.

I cinecomic presentati dal filmmaker di Watchmen non hanno mai scaldato più di tanto gli appassionati, ma ci sono state delle scene in particolare capaci di attirare l’attenzione in negativo, diventando dei veri e propri compendi della sua esperienza alle dipendenze della casa di Batman.

La prima scelta rivedibile che viene in mente è quella relativa all’interpretazione di Lex Luthor da parte di Jesse Eisenberg, considerata da molti eccessivamente stravagante e poco attinente alla trama di Batman V Superman, anche a causa di una scrittura certamente realizzata in maniera superficiale.

Sempre relativa al film del 2016 è la scena del barattolo di urine che riporta l’etichetta con su scritto ’Tè alla pesca della nonna”: l’idea, già particolare di suo, è stata criticata per l’aspetto raccapricciante del liquido presente nel barattolo.

Parliamo quindi di Justice League e della scena della corsa tra Superman e Flash: la rappresentazione dei movimenti dell’eroe scarlatto ha fatto storcere il naso al pubblico a causa di un’interpretazione esagerata e poco credibile da parte di Ezra Miller.

Tornando a Batman V Superman non si può non citare l’incomprensione tra i due personaggi che danno il titolo al film causata dal fatto che le madri di entrambi si chiamassero Martha. Il fatto che la scena si trasformi da un momento d’azione a qualcosa che avrebbe voluto creare empatia tra i due è risultato in qualcosa di stridente, poco attinente e decisamente non riuscito.

Al primo posto in questa speciale classifica troviamo la cancellazione in computer grafica dei baffi di Henry Cavill in Justice League: l’attore, impegnato anche sul set di Mission: Impossibile - Fallout, aveva dei baffi che la produzione del film DC ha dovuto cancellare in post-produzione. Il risultato è stato tutt’altro che soddisfacente, diventando presto motivo di discussione tra i fan dell’universo cinematografico dei fumetti.

In attesa di capire come si svilupperà il nuovo universo DC e di scoprire se Zack Snyder avrà ulteriori possibilità di mostrare il proprio talento, vi lasciamo alle parole di James Gunn a proposito del fallimento del DCEU.