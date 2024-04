I 5 migliori sequel Disney di sempre aspettando Oceania 2 e Inside Out 2

Quello dei sequel è un discorso delicato in casa Disney: per tanti anni i secondi o terzi capitoli dei Classici sono stati progetti minori, destinati al mercato home video e caratterizzati da una realizzazione tecnica molto inferiore. In ogni caso, aspettando Inside Out 2 e Oceania 2, ecco i 5 migliori sequel Disney di sempre.

Partendo proprio dai Classici c'è Il Re Leone 2, film sicuramente da riscoprire nonostante non raggiunga minimamente la maestosità dell'indimenticabile primo capitolo. Personalmente ritengo sia un sequel molto maturo che tutti possiamo apprezzare più da adulti che da bambini, con un Simba apparentemente insopportabile, ma che si ritrova a ricoprire il doppio ruolo di sovrano e padre, e che proprio per questo compie una serie di scelte dettate dall'apprensione e dal pregiudizio. La menzion d'onore, parlando di rapporti genitoriali, va però anche a Il Re Leone 3, dissacrante e spassoso midquel incentrato su Timon e Pumbaa, nel quale vediamo i due amici alle prese con la "paternità" dei confronti del povero, piccolo sbandato Simba.

Seppur non supportato da un comparto d'animazione adeguato, Il ritorno di Jafar è un sequel divertente e vivace, basato quasi interamente sul carisma del suo meraviglioso e oscuro antagonista e sulla simpatia di un Genio ancora più demenziale. E poi c'è la redenzione di Iago, vero e unico spirito guida di chi si sente burbero e insofferente. Anche in questo caso c'è da segnalare il terzo capitolo, Aladdin e il principe dei ladri, che oltre a completare l'arco narrativo del protagonista regala le gag più spassose in assolute del Genio della Lampada.

Seppur meno incisivo rispetto a Ralph Spaccatutto, il sequel Spaccainternet si è distinto per alcune trovate geniali ma soprattutto per la sua poderosa dose di fanservice. Il ruolo delle Principesse Disney, seppur marginale e breve, ruba tutta la scena, ma in fin dei conti risulta persino funzionale all'evoluzione della piccola Vanellope. Qui la nostra recensione di Ralph Spaccainternet.

Con Frozen 2 vale un po' lo stesso discorso fatto con Spaccainternet: con l'effetto novità e l'impatto del suo predecessore impossibili da scalzare, l'avventura di Elsa e Anna alla ricerca delle proprie origini è tutt'altro che perfetta, ad esempio ritengo che ci siano diversi elementi del suo worldbuilding che avrebbero meritato più approfondimento. Frozen 2 però è una bellissima parabola sulla crescita e sui cambiamenti, supportata da una colonna sonora semplicemente bellissima e iconica.

Toy Story 3 è a mio parere il Re indiscusso dei sequel Disney, seppur non rientri tra i franchise dei Classici in quanto produzione Pixar. È semplicemente la chiusura perfetta di una saga meravigliosa, con un epilogo emozionante ma più che giusto. Uno dei punti più alti di una Pixar che ultimamente fatica un po' a trovare il suo nuovo capolavoro, e che resterà per sempre la conclusione ideale delle avventure di Woody e Buzz. Nonostante nella recensione di Toy Story 4 parliamo di un quarto capitolo pur sempre bellissimo, che però non raggiunge la perfezione totale del 3.

Principessa Mononoke (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti oggi su