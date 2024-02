I 5 migliori film con il Wolverine di Hugh Jackman, aspettando Deadpool 3

Una delle più lunghe carriere in termini di film tra supereroe e attore è quella di Wolverine e Hugh Jackman: vediamo allora quali sono i migliori cinque lungometraggi con Wolverine, aspettando l'arrivo di Deadpool 3. E già che ci siete ecco tutti gli easter egg nel trailer di Deadpool & Wolverine.

Partiamo dal film che ha dato il via a tutto, X-Men di Bryan Singer. Wolverine appare per la prima volta con il volto di Hugh Jackman, è fra i protagonisti e la pellicola diventa una delle migliori per quanto riguarda un gruppo di supereroi. Ed era il 2000.

Passiamo poi a X-Men 2, che tre anni dopo alza ancora l'asticella con un Wolverine sempre protagonista per uno dei migliori film della saga, contrapposto a un Brian Cox perfetto nel ruolo del villain.

Qua si tratta soltanto di un cameo ma quella scena di X-Men - L'inizio con Wolverine è talmente perfetta da essere diventata iconica. Il film di Matthew Vaughn poi ha rivitalizzato i Mutanti al cinema tornando ai fasti dei primi due lungometraggi di Bryan Singer.

Visto l'amore enorme che ancora c'era per il personaggio Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine per Giorni di un futuro passato, sequel diretto del precedente e grandissima avventura tra spazio e tempo per gli X-Men.

Chiudiamo con Logan, il film che doveva terminare l'avventura cinematografica del Wolverine di Hugh Jackman e che ci ha regalato un prodotto splendido a metà tra film di supereroi e road movie.

E voi li avete visti tutti? Farete un ripasso in vista del prossimo? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo a tutti i personaggi del trailer di Deadpool & Wolverine.