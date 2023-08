I 5 migliori film con Robert De Niro per festeggiare gli 80 anni di una leggenda

Robert De Niro compie 80 oggi 17 agosto, e se volete festeggiarlo adeguatamente vi proponiamo i 5 migliori film della sua leggendaria carriera da recuperare per rendere omaggio a quello che è giustamente considerato uno dei migliori attori della storia del cinema.

Ci rendiamo conto che ridurre a solo otto titoli una filmografia così ricca e prolifica e colma di capolavori come questa è compito arduo, se non impossibile, ma come sempre in questi casi bisogna tener conto che ogni giorno nel mondo nasce qualcuno che non ha mai visto i film di Robert De Niro, dunque proviamo a stilare un'ideale classifica.

Ecco i 5 migliori film di Robert De Niro:

Il padrino: Parte II - capolavoro di Francis Ford Coppola sequel de Il padrino e premiato con l'Oscar al miglior film. Per il ruolo del giovane Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando nel film originale, Robert De Niro vinse il premio per il miglior attore non protagonista e fu l'unico del cast a portare a casa una statuetta, con gli altri candidati Al Pacino, Michael Gazzo, Lee Strasberg e Talia Shire rimasti a bocca asciutta nelle rispettive categorie.

- capolavoro di Francis Ford Coppola sequel de Il padrino e premiato con l'Oscar al miglior film. Per il ruolo del giovane Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando nel film originale, Robert De Niro vinse il premio per il miglior attore non protagonista e fu l'unico del cast a portare a casa una statuetta, con gli altri candidati Al Pacino, Michael Gazzo, Lee Strasberg e Talia Shire rimasti a bocca asciutta nelle rispettive categorie. Taxi Driver - Palma d'oro a Cannes per Martin Scorsese e seconda collaborazione di De Niro con l'autore. Il sodalizio va avanti ancora oggi e culminerà con l'attesissimo Killers of the Flower Moon, in uscita ad ottobre.

- Palma d'oro a Cannes per Martin Scorsese e seconda collaborazione di De Niro con l'autore. Il sodalizio va avanti ancora oggi e culminerà con l'attesissimo Killers of the Flower Moon, in uscita ad ottobre. Il cacciatore - capolavoro del controverso regista Michael Cimino, Il cacciatore conquistò Hollywood e allo stesso tempo segnò la fine di un'era quando agli Oscar del 1979, in anticipo su Apocalypse Now, chiudeva il decennio della New Hollywood con un trionfo di statuette, inclusa una candidata per Robert De Niro andata clamorosamente a vuoto.

- capolavoro del controverso regista Michael Cimino, Il cacciatore conquistò Hollywood e allo stesso tempo segnò la fine di un'era quando agli Oscar del 1979, in anticipo su Apocalypse Now, chiudeva il decennio della New Hollywood con un trionfo di statuette, inclusa una candidata per Robert De Niro andata clamorosamente a vuoto. C'era una volta in America - epocale gangster movie romantico di Sergio Leone, terzo capitolo della cosiddetta trilogia del tempo, scandalosamente (in gran parte) dimenticato dagli Academy Awards.

- epocale gangster movie romantico di Sergio Leone, terzo capitolo della cosiddetta trilogia del tempo, scandalosamente (in gran parte) dimenticato dagli Academy Awards. Heat - per molti apice assoluto del cinema del regista Michael Mann, per tutti uno dei più grandi thriller polizieschi di tutti i tempi: tra le altre cose, il film è famoso anche per aver incluso il primo 'faccia a faccia' cinematografico tra Robert De Niro e Al Pacino, in precedenza apparsi insieme solo ne Il padrino: Parte 2 ma mai nella stessa scena.

Diteci nei commenti i vostri film preferiti con Robert De Niro, e unitevi a noi nell'augurare all'attore dei felici 80 anni!