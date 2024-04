5 tra i migliori film italiani da guardare tutti e subito su Netflix

Quali sono i contenuti italiani presenti sulla piattaforma? Scopriamo insieme 5 tra i migliori film prodotti nel nostro paese, che dovreste vedere almeno una volta nella vita.

È stata la mano di Dio

Uno degli ultimi lavori del pluripremiato regista italiano, Paolo Sorrentino, uscito nel 2021 e presentato alla 78a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Gli è valso, tra gli altri, un Leone d’argento, mentre l’attore Filippo Scotti si è portato a casa il premio Marcello Mastroianni. La pellicola racconta – velatamente – il processo di crescita di un giovanissimo Sorrentino, in una Napoli anni ’80, dove l’amore per il calcio, la famiglia e i suoi colori si mescolano alla perfezione in 130 minuti di pure arte cinematografica. Intanto si parla di Gary Oldman come uno dei volti che prenderanno parte al nuovo film di Sorrentino.

Benvenuti al Sud

Restiamo al sud per una commedia tra le più esilaranti degli ultimi vent’anni. Remake in salsa nostrana del film transalpino Giù al nord, racconta le vicissitudini del milanese Alberto Colombo – direttore di un ufficio postale trasferito al sud per lavoro. Nel corso dei film, il meneghino scoprirà una terra ricca non solo dal punto di vista naturalistico, ma soprattutto umano; un’esperienza che farà abbattere per sempre i suoi pregiudizi.

Il Traditore

Poteva mancare un film con protagonista Pierfrancesco Favino tornato alla ribalta con l'ultimo lavoro il Comandante? Assolutamente no. Abbiamo deciso di consigliarvi uno dei suoi ultimi lavori, uscito nel 2019 e che racconta la vita di Tommaso Buscetta, mafioso membro di Cosa nostra e divenuto nel tempo collaboratore di giustizia. L’interpretazione dell’attore romano vale di per sé la visione del film, diretto da Marco Bellocchio in maniera magistrale.

Sulla mia pelle

Il racconto della tragedia di Stefano Cucchi si concentra sull’ultima settimana di vita del geometra assassinato. Numerosi i riconoscimenti di questo prodotto biografico, tra cui quattro David di Donatello su 10 candidature.

Fantozzi

Commedia tricolore tra le più rappresentative del nostro paese, Fantozzi è un film senza tempo in grado di strappare sempre una risata. Nonostante siano passati quasi cinquant’anni, Fantozzi è ancora oggi un prodotto fresco, in grado di descrivere come pochi la nostra società e i suoi coloriti protagonisti. Insomma, una pellicola che non ha bisogno di presentazioni e che andrebbe vista almeno una volta nella vita.

