I 5 migliori film d'animazione disponibili su Netflix

Netflix ha un enorme serbatoio di prodotti e barcamenarsi non è mai facile, perciò abbiamo deciso di fare una rapida top 5 sui migliori film d'animazione che tra produzioni o distribuzioni Netflix dovreste sempre trovare sulla piattaforma.

Cominciamo con un gioiello candidato all'Oscar che forse non tutti hanno visto: Dov'è il mio corpo? di Jérémy Clapin del 2019. Una mano tagliata che cerca di tornare dal suo padrone per un prodotto di un'empatia infinita e capace di toccare ogni corda del vostro, di corpo. Ve lo raccontavamo anche nella nostra recensione di Dov'è il mio corpo.

Se invece volete emozionarvi per una riscrittura splendida del Natale eccovi Klaus, diretto da Sergio Pablos del 2019. Una fiaba senza tempo che tratta temi adulti in una cornice fanciullesca e riesce a raccontare la nascita del Natale sotto un altro punto di vista.

Passiamo ora a I Mitchell contro le macchine del 2021 diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe: un'esplosione animata pronta a travolgervi che prende tutte le migliori lezioni di Into the Spider-Verse per una storia che mescola benissimo famiglia e fantascienza.

Se invece volete una riscrittura di un nostro classico c'è lo splendido Pinocchio di Guillermo del Toro del 2022: animazione in stop-motion, un Pinocchio diverso dal solito ma sempre fedele all'opera originale e un Oscar come miglior film animato. Che volete di più?

Chiudiamo con Nimona diretto da Nick Bruno e Troy Quane del 2023: un racconto diverso sulla nascita di un eroe e sul rapporto che abbiamo con i villain (o quelli che riteniamo tali), animato con frizzantezza e divertimento. Ve lo raccontavamo anche nella recensione di Nimona.

E voi siete d'accordo con questa top 5? Quale film mettereste voi? Diteci tutto quello che pensate nei commenti!