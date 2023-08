I 5 migliori film con Adam Sandler se vi è piaciuto Non sei invitata al mio Bat Mitzvah

La nuova commedia Netflix disponibile in streaming Non sei invitata al mio Bat Mitzvah ha i voti più alti della carriera di Adam Sandler, ma è davvero il miglior film della sua filmografia?

Se avete amato la sua ultima fatica, ripercorrete i suoi ruoli più prestigiosi attraverso i 5 migliori film di Adam Sandler:

Ubriaco d'amore : capolavoro della commedia romantica scritto e diretto da Paul Thomas Anderson e presentato a Cannes, fu il primo film 'serio' che, nel 2002, puntò sul talento recitativo di Adam Sandler e non soltanto sulle sue abilità comiche. Se ne accorsero in molti, tanto che la star venne nominata ai Golden Globe come miglior attore protagonista in un film commedia.

Reign over me: buddy movie agrodolce diretto da Mike Binder e interpretato da Adam Sandler e Don Cheadle, racconta la storia di due ex compagni di stanza del college, l'ultimo dei quali è alle prese con gravi problemi di salute mentale dopo la perdita della moglie e delle figlie negli attacchi dell'11 settembre.

