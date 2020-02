Il 5 marzo Marvel e Star Wars lanceranno i nuovi progetti per l'esordio europeo di Disney+

Anche se non abbiamo dettagli su quali progetti specifici saranno confermati e/o annunciati, diverse indiscrezioni convergono sul lancio europeo di Disney+ per la presentazione dei piani futuri per il Marvel Cinematic Universe e Star Wars.

La Disney infatti ospiterà un evento il 5 marzo a Londra in vista del lancio di Disney+ in Europa, e si prevede che i dirigenti principali e i maggiori team creativi saranno presenti per discutere i piani futuri della Casa di Topolino. Non ci sono ancora dettagli specifici, ma ci sono buone probabilità che vengano confermate le date delle premiere per i programmi TV dei Marvel Studios del servizio di streaming come Loki, WandaVision e The Falcon e The Winter Solider, e con un po' di fortuna potremmo anche ottenere dettagli su alcune delle serie non ancora annunciate che sappiamo essere in lavorazione, vale a dire Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk.

Sul fronte di Star Wars, probabili nuovi aggiornamenti sulla seconda stagione di The Mandalorian e potremmo anche ricevere alcune notizie sugli spettacoli di Obi Wan Kenobi e Cassian Andor. Inoltre, ricordiamo che il prossimo film della saga uscirà a dicembre 2022 e chissà che la Disney non sfrutti le luci della ribalta londinese per rivelare qualche informazione aggiuntiva, come ad esempio l'identità del regista.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia dal prossimo 24 marzo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai trailer di WandaVision, Falcon & The Winter Soldier e Loki.