5 manga di cui vorremmo film o serie live-action (ma fatti bene)

Il live-action di ONE PIECE su Netflix ha dimostrato che, al netto dei difetti, un prodotto di questo tipo è possibile. E quindi ecco altri cinque manga scelti da noi per cui vorremmo un adattamento di questo tipo, ma fatto ovviamente bene.

Partiamo per forza di cose dal manga di Masashi Kishimoto, visto che Naruto avrà un film live-action prodotto da Lionsgate. Ecco, in questo caso è dura immaginare Naruto fuori da una serie tv lunga, vista la mole dell'opera di Kishimoto. Al massimo lo si può pensare per una saga cinematografica che vada ben oltre la trilogia, ma al momento non sappiamo ancora come andrà. Abbiamo anche scelto cinque attori perfetti per interpretare Naruto in live-action.

Vorremmo anche vedere un live-action fatto bene di Bleach: pensate gustarvi al cinema i combattimenti del manga di Tite Kubo con spadate giganti e una CGI fatta bene, non vorreste vederlo?

Una cosa simile potrebbe valere per L'attacco dei giganti. Al cinema vedere le evoluzioni aeree contro i giganti sarebbe incredibile, ma al tempo stesso avere una serie televisiva in grado di diventare fenomeno globale tipo Game of Thrones potrebbe valere la candela.

Un prodotto più contenuto nella durata ma che potrebbe essere un ottimo live-action anche al cinema è Fullmetal Alchemist, magari con una trilogia che duri tanto e che riproponga alla perfezione tutte le ambientazioni del manga.

Chiudiamo con un prodotto che a livello seriale funzionerebbe eccome, se fatto bene: My Hero Academia. Un "teen drama" supereroistico pieno zeppo di personaggi che in live-action potrebbe certamente dire la sua.

E voi quali manga vorreste in live-action se fatti bene? Diteceli tutti nei commenti qua sotto!