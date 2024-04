5 live-action tratti da manga e anime in sviluppo e da tenere d'occhio

Sono ormai molteplici gli adattamenti live-action che trasformano quello che è un anime o manga in un live-action. Ma tra i tanti progetti in produzione, quali sono quelli da tenere d’occhio e che potrebbero rivelarsi degli ottimi esponenti del genere?

Dopo avervi fatto rabbrividire ricordandovi l’adattamento live-action di Dragon Ball, siamo oggi qui per parlare di questa categoria con un po’ più di fiducia. Il buon lavoro fatto con la serie Netflix di One Piece ha la doppia funzione di renderci più ottimisti e, al contempo, alzare leggermente l’asticella delle aspettative.

Detective Pikachu 2

Per gli amanti dei mostri tascabili nati negli anni ’90 dalle menti geniali di Game Freak, non possiamo esimerci dal non citare il sequel diretto di Detective Pikachu. Se ne è parlato a lungo l'anno scorso, ma ultimamente sembrano essersi calmate le acque intorno a questo atteso live-action basato sull’anime e sui videogiochi usciti negli anni su console Nintendo. Si è vociferato di un possibile coinvolgimento dell’attore Will Smith in Detective Pikachu 2, che dovrebbe valergli il inedito ruolo di villain.

Death Note (serie TV)

Dopo il chiacchierato film su Death Note, uscito nel 2017, l’universo narrativo del manga potrebbe regalarci un nuovo prodotto live-action. Questa volta si tratterà di una serie TV, che dovrebbe coinvolgere nientemeno che i fratelli Duffer – gli stessi che hanno dato vita a Stranger Things. Gli ingredienti per fare meglio della pellicola uscita ormai 7 anni fa ci sono tutti, quindi... perché non avere fiducia?

Your Name

Da qualche anno si parla dell’adattamento cinematografico di uno degli anime più apprezzati dell’ultimo periodo. Recentemente è stato confermato Carlos Lopez Estrada come registra dell’opera hollywoodiana, lo stesso che ha diretto Raya e L’ultimo drago. Una storia travagliata, quella dietro al live action di Your Name, che va avanti da ormai diversi anni e che dovrebbe coinvolgere lo studio giapponese Toho e Bad Robot di J.J. Abrams, con Paramount come distributore ufficiale dentro e fuori dal Giappone.

Gundam

Netflix sarebbe al lavoro sul live-action basato sul franchise giapponese tra i più apprezzati della storia. Nonostante siano passati ormai diversi anni dal suo annuncio, si continua a parlare dell’opera, e l’interesse che – giustamente – genera intorno agli appassionati. Recentemente un leak avrebbe addirittura confermato Timothee Chalamet – la star di Dune – come protagonista del film.

My Hero Academia

Si è tornato a parlare di My Hero Academia e del suo adattamento live action verso la fine del 2023. In quell’occasione, il produttore Joby Harold, parlando con Collider, aveva confermato che i lavori procedono a gonfie vele: “È qualcosa su cui sto lavorando e su cui amo lavorare. Sono molto entusiasta di essere parte del progetto e di contribuire alla sua uscita”. Non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi e, magari, un primo teaser trailer del film.

