5 Lamborghini iconiche apparse al cinema: dai Transformers a Batman

Quello tra il cinema e il mondo delle super car ad alte prestazioni è un rapporto d'amore che non terminerà molto presto, anzi negli ultimi anni abbiamo visto arrivare anche splendide macchine elettriche come l'Audi e-tron GT guidata da Tony Stark in Avengers: Endgame. Oggi invece vogliamo focalizzarci su 5 Lamborghini apparse sul grande schermo.

Iniziamo da un grande classico della commedia americana anni '90, ovvero Scemo & Più Scemo con Jim Carrey e Jeff Daniels. Il dinamico duo, capace di far ridere un'intera generazione, si è reso protagonista di una scena a bordo di una Lamborghini Diablo rosso fiammante, vettura stravagante ed esagerata, proprio come i due folli personaggi del film.

A fine anni '80 invece una Lamborghini Countach è spuntata nel film Big di Penny Marshall, con protagonista Tom Hanks. In questo caso possiamo parlare solo di un prop a grandezza quasi naturale, le linee dell'auto però sono perfettamente riconoscibili. Una vettura del Toro poi non poteva mancare nell'esagerato Transformers 4 - L'era dell'estinzione di Michael Bay, con il regista americano che ha optato per una "sobria" Aventador. Nel film Ferite Mortali del 2001 Andrzej Bartkowiak ha scelto una straordinaria Diablo Roadster VT, anche se forse una delle Lamborghini più iconiche mai apparse su schermo appartiene a Batman... In Batman Begins e successivamente ne Il Cavaliere Oscuro infatti Christopher Nolan mette tra le mani di Bruce Wayne una Lamborghini Murcielago Roadster, ovviamente di colore scuro per meglio adattarsi al personaggio.