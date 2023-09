5 italiani interpretati da stranieri che farebbero infuriare Favino

L'abitudine di Hollywood di piazzare attori americani in ruoli di personaggi che con gli U.S.A. avrebbero ben poco a che fare è storica e chiaramente dovuta a logiche di mercato che impongono il puntare sui volti più noti sul mercato: ma quali sono stati, di recente, gli esempi più plateali di questa (cattiva?) usanza?

Sul filone della polemica sollevata da Pierfrancesco Favino cerchiamo dunque di scovare i casi più recenti, a partire proprio da quel Ferrari che ha suscitato la reazione indignata della star di Nostalgia: nel film di Michael Mann, come ormai saprete, troviamo infatti Adam Driver nel ruolo di un italianissimo Enzo Ferrari.

Solo un paio d'anni fa abbiamo quindi assistito ad House of Gucci, citato non a caso dallo stesso Favino, e qui gli esempi si sprecano: dal Maurizio Gucci di Adam Driver (sempre lui!) al Paolo Gucci di Jared Leto, passando per la Patrizia Reggiani di Lady Gaga e tanti altri ancora, nel film di Ridley Scott c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Proprio in questi giorni abbiamo inoltre assistito alla breve apparizione di Enrico Fermi in Oppenheimer: lo scienziato italiano ha qui il volto di Danny Deferrari. Anche il piccolo schermo, inoltre, non è esente da colpe: pensiamo al Cosimo de' Medici di Richard Madden o al Leonardo Da Vinci di Aidan Turner. E voi, avete altri esempi in mente? Fatecelo sapere nei commenti!