5 idee scartate nel Marvel Cinematic Universe che avrebbero potuto spaccare

Pensate a quante volte viene scritta e riscritta una sceneggiatura e applicate tutto alla narrazione del Marvel Cinematic Universe. Di idee scartate ce ne sono eccome, ne abbiamo allora scelte cinque che avrebbero davvero potuto spaccare.

Cominciamo con la prima storica post-credit del MCU con Fury che parla degli Avengers a Tony Stark. Una versione scartata faceva citare a Nick Fury incidenti gamma, ragni radioattivi e mutanti, come a indicare Iron Man in quell'universo. Senza avere i diritti però la cosa sarebbe risultata molto complessa da gestire.

Parlando sempre di Avengers, i fratelli Russo avevano considerato di inserire anche i Defenders alla fine della Infinity Saga, ma senza una chiara unione tra i prodotti Netflix e quelli MCU l'idea era stata abbandonata.

Nel 2012 sono usciti due film: The Avengers e The Amazing Spider-Man, il reboot con Andrew Garfield. Stando ai produttori del film sull'Uomo Ragno, Marvel e Sony sono state vicinissime a trovare un accordo per inserire la Oscorp Tower dentro il film sugli Avengers.

Tornando invece indietro c'era stata l'idea di inserire Wolverine nel primo film su Captain America. Il Marvel Cinematic Universe era agli albori e si pensava di poter trovare accordi di questo tipo, ma la Fox alla fine aveva declinato.

Chiudiamo con l'idea di introdurre Captain Marvel in Age of Ultron, talmente vicina che la CGI usata per l'ingresso di Scarlet Witch doveva essere quella per Carol Danvers. Alla fine si optò per non procedere e Captain Marvel ottenne il suo film da solista più avanti.

Intanto vi lasciamo alle ultime novità sui prossimi film della Marvel, ma voi le avreste volute vedere queste idee oppure no? Diteci la vostra nei commenti

