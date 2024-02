5 grossi ruoli che Pedro Pascal 'piglia-tutto' potrebbe fare

Dire che Pedro Pascal sta vivendo un momento d’oro ad Hollywood sarebbe riduttivo. Dopo mesi di indiscrezioni, il 14 febbraio è stata confermata la partecipazione dell'attore a The Fantastic 4, il nuovo reboot targato Marvel Cinematic Universe.

I prossimi impegni di Pascal non si fermano qui: come noto, la star sarà tra i protagonisti de Il Gladiatore 2, diretto da Ridley Scott, di Tropico, thriller noir con Willem Defoe, e di Drive Away Dolls di Ethan Coen. Per quanto riguarda il futuro del protagonista di The Mandalorian, è possibile solo fare congetture.

Lo scorso dicembre, una fan-art che ritraeva Pedro Pascal nei panni di Indiana Jones ci aveva fatto sognare. Il futuro del franchise legato al celeberrimo archeologo è in effetti ancora incerto, specialmente dopo le parole perentorie di Harrison Ford, deciso a dire addio per sempre ad uno dei personaggi più amati della storia del cinema. Se i desideri dei fan venissero presi in considerazione, l'attore potrebbe prendere parte ad un ipotetico sequel ed essere protagonista di una rinascita della saga.

Altrettanto incerta è la partecipazione di Pedro Pascal a The Mandalorian & Grogu: il film con cui la Disney intende rilanciare l’universo di Star Wars sul grande schermo uscirà nel 2026. L’attore potrebbe riprendere in mano il ruolo di Din Djarin, anche se le laconiche parole del diretto interessato rafforzano i dubbi intorno alla sua presenza.

Potremmo vedere Pascal anche in Triple Frontier 2: sul sequel del film action targato Netflix ci sono giunte informazioni frammentarie, con uno degli attori protagonisti, Charlie Hunnam, che ha rivelato che avrebbe coperto anche il ruolo di produttore esecutivo per un eventuale sequel. Il film uscì nel 2019 in poche sale, per poi essere rilanciato da Netflix, con uno scarso riscontro di pubblico. Il successo recente e “a scoppio ritardato” del lungometraggio diretto da J.C. Chandor potrebbe aumentare le probabilità che il seguito venga effettivamente realizzato: in quel caso Pedro Pascal potrebbe vestire nuovamente i panni di Francisco “Catfish” Morales.

La scorsa estate si era parlato di una “battaglia” tra Amazon e Netflix per aggiudicarsi Crime 101, heist movie basato su un racconto di Don Winslow e incentrato sulla caccia ad un ladro di gioielli (con atmosfere che rimandano a Heat – La Sfida, capolavoro di Micheal Mann del 1995). Quel che è certo è che è stata Amazon ad aggiudicarsi il titolo, la cui produzione era stata precedentemente ostacolata dagli ultimi scioperi ad Hollywood. Anche se non ancora confermati ufficialmente, i protagonisti del film dovrebbero essere Chris Hemsworth e, per l’appunto, Pedro Pascal.

Infine, Pedro Pascal (insieme a Chris Evans e Dakota Johnson) sarebbe in trattative per un ruolo in Materialists, il prossimo progetto di Celine Song. Della trama sappiamo poco, se non che il lungometraggio sarà una commedia romantica, scritta dalla Song e prodotta dallo stesso team che ha lavorato a Past Lives (candidato ai Premi Oscar 2024 e appena approdato nelle sale italiane). La produzione di Materialists potrebbe iniziare in primavera.