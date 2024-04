5 grandissimi sequel usciti diversi anni dopo la pellicola originale

Cinque pellicole. Cinque capolavori del loro genere di appartenenza. Tutte accomunate per essersi fatte attendere non uno, non due, non tre, non cinque, ma molti più anni di quanto avviene, solitamente, con i tempi di Hollywood.

Avatar - La Via dell’Acqua (13 anni dopo Avatar)

James Cameron ha atteso a lungo per regalarci un seguito del suo film più profittevole. Avatar 2, o meglio, Avatar – La Via dell’Acqua, è uscito ben 13 anni dopo la pellicola originale del 2009. E, come è solito fare, Cameron ha fatto “il miracolo”, regalandoci ancora una volta un’opera straordinaria sotto il punto di vista degli effetti speciali. Questa volta i Na’vi sono ancora più espressivi e lasciano gli spettatori a bocca aperta. Non da meno l’introduzione di un elemento che il regista ha, da sempre, amato e che non ha mai nascosto essere la sua passione: le immersioni ed il mondo acquatico, meravigliosamente rappresentato in questo La Via dell'Acqua.

Top Gun: Maverick (36 anni da Top Gun)

Oltre tre decenni separano il primo intramontabile Top Gun uscito nel 1986 dalla pellicola di Joseph Kosinski del 2022. Un blockbuster che ha saputo rispondere efficacemente agli standard moderni del cinema d’azione, con un Tom Cruise in splendida forma, forte dei suoi trent’anni e più di esperienza come attore-stuntman. Ci troviamo di fronte ad un ottimo sequel che non fa sfigurare il primo indimenticabile capitolo e ne eleva alla massima potenza i suoi originali protagonisti, come vi abbiamo specificato nella nostra recensione di Top Gun Maverick.

Blade Runner: 2049 (35 anni da Blade Runner)

Anche qui andiamo oltre i tre decenni come lasso di tempo che separa il primo Blade Runner dal sequel del 2017, diretto da Denis Villeneuve regista tra gli altri della saga di Dune. La nomea che, faticosamente, si è ritagliata negli anni Blade Runner è quella di vero e proprio cult del cinema cyberpunk. Nel sequel ritroviamo il mitico Deckard, interpretato da un maestoso Harrison Ford. Il cast viene inoltre arricchito dalla presenza di Ryan Gosling nei panni del replicante Joe, Dave Bautista, Ana de Armas e Jared Leto. Possiamo considerare il sequel un prodotto di caratura al pari del suo originale.

Gli Incredibili 2 (14 anni da Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi)

Con una Walt Disney iperattiva sotto il profilo della produzione di film di animazione e serie TV, in molti – noi compresi - hanno pensato che fine avesse fatto la voglia di dare un seguito a Gli Incredibili. Nel 2018 i nostri desideri sono stati finalmente esauditi, con un sequel di tutto rispetto che ha convinto anche i più scettici. Il secondo capitolo riprende esattamente da dove si erano concluse le vicende della famiglia di supereroi nel 2004, andando ad approfondire ulteriormente i suoi “incredibili” protagonisti.

Mad Max: Fury Road (30 anni da Mad Max oltre la sfera del tuono)

Tre decenni esatti per un film che ha saputo prendere il franchise ed elevarlo ancor più nell’olimpo dei blockbuster. Mad Max: Fury Road è uno dei migliori esponenti del cinema d’azione usciti negli ultimi vent’anni, in grado di collezionare ben 6 statuette agli Oscar del 2016 su 10 incredibili candidature. Tom Hardy interpreta Max Rockatansky, in quel ruolo che ha visto protagonista Mel Gibson nelle tre precedenti pellicole uscite tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Fury Road introduce inoltre alcuni personaggi fondamentali come Furiosa che presto tornerà al cinema con una pellicola a lei dedicata.

