5 grandi sequel molto attesi attualmente in sviluppo a Hollywood

Il concetto di stand alone sembra ormai essersi perso del tutto o quasi, e molto dipende dal successo che un tale film ha, incassi alla mano. In questa selezione di cinque sequel attesi andiamo ad analizzare quelle più chiacchierate dalla redazione. Siamo sicuri che alcune vi lasceranno di sorpresa!

Rebel Moon Parte 2 - La Sfregiatrice - 19 aprile 2024

Iniziamo a bomba con la seconda parte dell'epopea spaziale di Zack Snyder uscita su Netflix a fine 2023 con la prima parte e che ha diviso pubblico e critica. Noi di Everyeye l'abbiamo ovviamente analizzata nella nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1. Descritto come “Lo Star Wars di Snyder”, ma con molta più violenza e sesso, si pone come punto di riferimento delle space opera moderne. La protagonista Kora tornerà per difendere il pianeta fattoria Veldt dall’incombente minaccia dell’Impero.

Inside Out 2 - 14 giugno 2024

Il primo Inside Out, uscito nel 2015, è ritenuto da molti uno dei prodotti più interessanti degli ultimi anni emersi dallo studio di produzione che ha dato vita a saghe come Toy Story e gli Incredibili. Nel sequel fioriranno molte nuove emozioni nella testa della protagonista Ridley, ora teenager, tra cui Ansia, protagonista del trailer.

Joker: Folie à Deux - 4 ottobre 2024

Il film, seguito della pellicola di successo del primo Joker uscito nel 2019 e che è valsa un Oscar al suo protagonista, Joaquin Phoenix, si ripropone in una salsa completamente diversa. Joker 2 sarà un classico “Juke-Box Movie”, quindi un musical con canzoni esistenti che andranno ad arricchire la trama e il racconto dei protagonisti. Nel cast, oltre all’anti-eroe per eccellenza del mondo DC, vedremo Lady Gaga nei panni di Harley-Quinn. Ci siamo immaginati le canzoni che starebbero benissimo nella playlist di Joker 2.

Il Gladiatore 2 - 22 novembre 2024

Si torna nell’Antico Impero Romano, per mano dell’intramontabile e irriducibile Ridley Scott. Il sequel di uno dei migliori film storici di sempre farà un balzo in avanti di 25-30 anni rispetto al capitolo originale. Tra i volti protagonisti non farà ovviamente il suo ritorno il generale Massimo Decimo Meridio, ma ci saranno diverse star dello showbusiness tra cui Joseph Quinn (Stranger Things) nei panni dell’Imperatore Caracalla e Pedro Pascal.

Il sequel di The Karate Kid - 13 dicembre 2024

Karate Kid continua ad essere un franchise ampiamente amato da pubblico e… Hollywood. Dopo il semi-reboot della saga, in onda sul piccolo schermo grazie alla serie Cobra Kai, si pensa al ritorno al cinema del film sul karate più famoso di sempre. Ralph Macchio interpreterà per l’occasione - ancora una volta - il mitico Daniel LaRusso, mentre Jackie Chan sarà Mr. Han, riprendendo il ruolo che lo aveva visto co-protagonista insieme a Jaden Smith nel remake del 2010.

Su Fullmetal Alchemist Brotherhood - Gate Of Truth Box-Set (8 Blu-R è uno dei più venduti di oggi.