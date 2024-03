5 grandi film italiani da guardare subito in streaming su Netflix

Se per caso siete a corto di idee per film italiani ecco che ci siamo noi: ve ne consigliamo cinque che sono attualmente su Netflix, pescando nel catalogo e andando magari oltre lungometraggi molto conosciuti come La vita è bella o i film di Aldo, Giovanni e Giacomo (che ovviamente sono sempre consigliatissimi).

Partiamo con un Lo chiamavano Trinità..., classico intramontabile di E.B. Clucher con la fantastica coppia composta da Bud Spencer e Terence Hill. Un western che ha fatto scuola e storia nel nostro Paese, ancora oggi imprescindibile.

Se invece siete amanti del crime su Netflix c'è anche Romanzo criminale di Michele Placido, film che ha dato il via poi alla serie tv che ha conquistato pubblico e critica. Prima però è arrivato il film, con un cast all-star composto da Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria.

Diventato già un vero e proprio cult, se per caso non l'avete ancora visto dovete proprio recuperare su Netflix Smetto quando voglio di Sydney Sibilia: ricercatori universitari che diventano boss della droga, tra crime e comicità.

Restando nell'ambito della commedia con risvolti più seri, su Netflix trovate anche Noi e la Giulia di Edoardo Leo: un gruppo di persone che hanno da poco comprato un casale assieme per farci un agriturismo ricevono la visita di un camorrista venuto a chiedere il pizzo, e finiscono per rapirlo.

Chiudiamo con un grandissimo ed enorme film: Il traditore di Marco Bellocchio. La storia vera di Tommaso Buscetta, il più grande pentito di mafia che ha dato il via al maxiprocesso contro Cosa Nostra con la sua testimonianza.

E voi li avete già visti tutti oppure no? Intanto ecco 5 film in scadenza su Netflix da vedere subito, poi se per caso siete in vena di azione vi consigliamo anche 5 film action da vedere su Netflix.

Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su