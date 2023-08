5 grandi film indimenticabili da vedere una sola volta nella vita

Ci sono film che, nonostante un’ottima realizzazione tecnica o una narrazione interessante e magari illuminante, risultano essere troppo pesanti, lenti o difficili da digerire perché vengano visti più di una volta. Una discussione su Reddit ha visto protagonista una lista di film bellissimi che però riescono a essere visti soltanto una volta.

Alcuni film, anche tra quelli più belli e riconosciuti della storia del cinema, hanno un ritmo troppo compassato, mentre altri sono talmente un pugno nello stomaco che diventa difficile decidere di rivederli, con il rewatch di solito lasciato a quei film che abbiano tratti da commedia o narrazioni coinvolgenti e divertenti.

Cominciamo questa lista partendo da La Tomba per le Lucciole, bellissimo film d’animazione dello Studio Ghibli che racconta la storia di due bambini e della loro lotta per la sopravvivenza durante le ultime fasi della seconda guerra mondiale. Il film, per quanto ben costruito e capace di lasciare allo spettatore molto su cui riflettere è davvero molto duro e lascia quel senso di amaro in bocca che difficilmente si decide di ricercare per la seconda volta. Per chi volesse approfondire, lasciamo la recensione di La Tomba per le Lucciole.



Passiamo quindi a Manchester by the Sea, film piuttosto recente e caratterizzato da un grandissimo lavoro del cast e da una trama avvincente, il film di Kenneth Lonergan è considerato un capolavoro troppo triste per essere rivisto.

Il terzo film di questa lista è Schindler’s List, capolavoro assoluto di Steven Spielberg ambientato nella Polonia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Come detto non si discute la straordinaria importanza del film del regista di Cincinnati, ma una seconda visione del film, per quanto sicuramente consigliabile è davvero difficile da digerire.

Sulla stessa lunghezza d’onda il bellissimo film di Steve McQueen 12 Anni Schiavo, basato sulle memorie di Solomon Northup, la brutalità e il degrado raccontati nelle vite degli schiavi rendono questo film difficile da finire anche la prima volta.



In cima a questa particolare classifica troviamo Requiem for a Dream, di Darren Aronofsky. Il film del regista di New York, splendido nella narrazione nella costruzione della storia, racconta in maniera eccezionale l’inferno della dipendenza ed è, per quanto straordinario e assolutamente da vedere, molto difficile da vedere una seconda volta.

