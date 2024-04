5 grandi film cult da vedere gratis su Pluto TV gratis, tra Hollywood ed erotismo italiano

Se conoscete già Pluto TV saprete sicuramente che il catalogo della piattaforma è disponibile in forma completamente gratuita e che ogni mese viene aggiornato con nuovi titoli tutti da scoprire.

Per il mese di maggio 2024, ad esempio, ogni giovedì sera alle 23.00 Pluto TV vi porterà in un viaggio attraverso storie di passione, desiderio e intimità con il nuovo ciclo "Bollenti Spiriti", in onda su Pluto TV Cinema Italiano: il 2 maggio alle 23.00 andrà in onda Miranda di Tinto Brass, ambientato nella campagna ferrarese negli anni '50, che film segue le avventure di Miranda, interpretata da Serena Grandi, mentre gestisce una locanda in attesa del ritorno del marito disperso in guerra; l’appuntamento successivo è il 9 maggio con La Chiave, sempre di Tinto Brass, una storia di desiderio e trasgressione nella quale Stefania Sandrelli interpreta Teresa, una donna che scopre il diario delle fantasie erotiche del marito, interpretato dallo stesso Brass.

Inoltre, per gli appassionati del cinema hollywoodiano, Pluto TV offre ai propri spettatori un appuntamento fisso tutti i sabati dalle 21.30 su Pluto TV Film con il ciclo "Facce da Hollywood", una selezione di film con alcune delle più grandi star del cinema internazionale: il 4 maggio va in onda Fast Food Nation, il film-denuncia che esplora l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento all'interno delle multinazionali americane dell'hamburger, con un cast stellare tra cui Patricia Arquette e Bruce Willis. 18 maggio invece andrà in onda The Forgiven, film ambientato nel 1993 e incentrato sulle vicende dell'arcivescovo Tutu, interpretato da Forest Whitaker, mentre affronta il dilemma morale di perdonare un pericoloso detenuto. Infine, chiude il ciclo Ragazze a Beverly Hills, iconica commedia romantica in onda il 25 maggio che segue le avventure di Cher, interpretata da Alicia Silverstone, mentre naviga tra le sfide della vita adolescenziale e dell'amore.

