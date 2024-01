5 grandi esclusi dagli Oscar 2024 che avrebbero meritato qualcosa

Come ogni anno quando arrivano le nomination c'è chi viene escluso dalla cinquina finale, a volte scatenando un polverone mediatico importante. Vediamo allora cinque grandi "snobbati" dagli Oscar 2024 che forse avrebbero meritato qualcosa in più.

Partiamo un po' a sorpresa con il Miglior cortometraggio, categoria di solito non troppo seguita ma che quest'anno sembrava pronta a regalarci una sfida davvero autoriale, quella tra Wes Anderson e Pedro Almodovar. Invece La meravigliosa vita di Henry Sugar di Anderson è stato candidato, mentre con grande sorpresa Strange Way of Life di Almodovar no (nonostante Ethan Hawke e Pedro Pascal protagonisti).

C'è poi May December di Todd Haynes, che ci si aspettava avrebbe avuto qualche candidatura: per le attrici (Natalie Portman e Julianne Moore) e per l'attore (Charles Melton) o magari la regia, e invece ha ottenuto soltanto la nomination per la sceneggiatura originale. Ed è anche uno dei film candidati agli Oscar 2024 che devono ancora uscire in Italia.

Nelle canzoni invece si aspettavano tutti la candidatura di Dua Lipa per Dance The Night, tormentone legato a Barbie, oppure di Jack Black con il suo Peaches del film di Super Mario, ma sono rimasti a bocca asciutta.

Altra nomination mancata agli Oscar 2024 è quella di American Symphony nella categoria dei documentari (anche perché già forte di tantissimi premi e della produzione di Michelle e Barack Obama), mentre invece ha ottenuto solo una candidatura fra le canzoni. Il film è fra quelli candidati agli Oscar 2024 disponibili su Netflix.

Chiudiamo con le due che invece hanno acceso il caso maggiore: Greta Gerwig e Margot Robbie. Nonostante le altre candidature che hanno ricevuto quella mancata per regia e miglior attrice ha creato un polverone mediatico gigantesco.

E voi avreste voluto queste candidature oppure no? Chi è stato snobbato secondo voi? Ditecelo nei commenti!