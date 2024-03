5 franchise di giocattoli che meriterebbero un film in stile Barbie

Dopo il successo planetario di Barbie è normale immaginarsi altri franchise di giocattoli che possano tentare di emularne il successo: ne abbiamo scelti cinque che sarebbe davvero esilarante vedere in un film live-action.

Uno di quelli che probabilmente prenderà la luce è il film su Bob l'aggiustatutto, che fa già sorridere soltanto dirlo eppure essendo di proprietà della Mattel potrebbe tranquillamente tentare il colpaccio, dato che sta già arrivando il film animato su Bob l'aggiustatutto.

E un bel film sui Tamagotchi non lo vorreste? Magari distopico, con i protagonisti che ci finiscono dentro stile Jumanji per non lasciare più il mondo digitale, trama che si presterebbe tranquillamente anche a un bell'horror.

Li abbiamo già visti ne I Mitchell contro le macchine, però pure i Furby potrebbero portare in scena un film a metà tra orrore e follia, soprattutto se magari tentano di conquistare l'universo.

Mettiamo anche le scimmie di mare, che crescevano in acqua e che in realtà non erano proprio scimmie. Qua si potrebbe tentare la strada dei Gremlin, il film è già scritto.

Chiudiamo con un mix molto vicino a Barbie ma che potrebbe davvero arrivare: Bratz e Polly Pocket, tanto per cavalcare l'onda delle bambole e riprovare il colpaccio.

E voi andreste a vedere uno di questi film? Quale giocattolo vorreste avesse un prodotto live-action? Diteci la vostra nei commenti, intanto Greta Gerwig ha parlato di Barbie 2.

