5 franchise che, come Winnie The Pooh, potrebbero diventare remake horror

Winnie The Pooh - Sangue e Miele darà origine ad un Poohniverse, dove numerosi personaggi delle fiabe si trasformeranno in figuri malvagi e tremendamente pericolosi. Per prepararci psicologicamente, passiamo in rassegna 5 personaggi che potrebbero subire lo stesso trattamento dei teneri abitanti del Bosco dei 100 Acri.

“I due film rappresenteranno solo un’introduzione”: queste le parole di Scott Chambers, produttore delle due pellicole che hanno svelato il volto malefico dell’adorabile orsacchiotto di pezza amico di Christopher Robin. In concomitanza con il suo passaggio dalle sale cinematografiche americane, Winnie The Pooh – Sangue e Miele 2 ha ottenuto un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes, a riprova della curiosità del pubblico per questa bizzarra operazione e quindi del suo potenziale in termini economici per chi l’ha realizzato.

La realizzazione di Sangue e Miele è stata favorita dall’ingresso di Winnie The Pooh nel dominio pubblico, avvenuta nel 2022. Pur detenendo i diritti della sua versione disegnata, la Disney non ha più l’esclusiva sul personaggio in questione. Per lo stesso motivo, analoga sorte potrebbe toccare ai personaggi di Topolino e Pluto: se il primo è entrato nel dominio pubblico quest’anno, il secondo lo farà nel 2025. Per quanto riguarda Mickey Mouse occorre, tuttavia, fare una precisazione: ad essere libera dal copyright è soltanto la versione originale e non le sue successive evoluzioni grafiche. Comunque, se avete visto Steamboat Willie (1928) saprete anche che le potenzialità per un film dell’orrore ci sono tutte!

Altri candidati ad un posto d’onore nel cosiddetto “Twisted Childhood Universe” sono Il Cappellaio Matto e La Bella Addormentata: parlando di Poohniverse, infatti, proprio Chambers ha citato questi due personaggi. Visti i numerosi appigli che possono fornire, in tal senso, le corrispondenti fonti letterarie, non è da escludere che si stia considerando una loro rilettura in chiave horror, anche se non ancora annunciata. Quello degli elementi orrorifici insiti nelle fiabe tradizionali è, del resto, un argomento di grande interesse: molti di questi racconti sono ben lontani dall’immaginario rassicurante così abilmente costruito dalla Disney negli anni. Un esempio tra i tanti (così tanti che sarebbe pressoché impossibile prevedere le intenzioni dei creativi impegnati in questi progetti) è certamente La Sirenetta di Hans Christian Andersen: stiamo parlando di una fiaba fortemente disturbante che poco ha a che fare tanto con il classico animato quanto con il live action uscito lo scorso anno.

