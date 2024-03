I 5 film che hanno vinto più Premi Oscar in tutta la Storia del Cinema

Fa sempre un certo effetto vedere un film portarsi a casa tantissime statuette durante la serata degli Oscar, perciò vediamo assieme quali sono stati quelli che hanno vinto più Academy Award in tutta la Storia del Cinema.

Partiamo dal basso, per usare un eufemismo, e andiamo per Oscar vinti dato che ci sono diversi film a parimerito. Con nove statuette conquistate abbiamo tre film: Gigi (Vincente Minnelli, 1958); L'ultimo imperatore (Bernardo Bertolucci, 1987); Il paziente inglese (Anthony Minghella, 1996). I Premi Oscar vinti si riferiscono ovviamente all'anno successivo dell'uscita del film.

Passiamo ora al solitario detentore di dieci statuette: West Side Story, il musical del 1961 diretto da Jerome Robbins e Robert Wise. Pensate che l'unico Oscar per il quale era candidato e non ha vinto è stato quello della Miglior sceneggiatura non originale.

E infine la top 3 dei film a parimerito che hanno vinto più Oscar nella Storia del cinema, arrivando a undici statuette: Ben-Hur (William Wyler, 1959); Titanic (James Cameron, 1997); Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (Peter Jackson, 2003). Ben-Hur ha fatto come West Side Story, perdendo solo la statuetta della sceneggiatura originale nelle categorie in cui era candidato. Titanic invece ne ha perse tre: Miglior attrice protagonista, attrice non protagonista e trucco. Il ritorno del re invece detiene il record di maggior nomination agli Oscar e conseguenti vittorie, facendo la partita perfetta, cioè undici premi su undici candidature. Qua invece il nostro resoconto finale degli Oscar 2024.

