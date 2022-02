5 film di vichinghi da vedere aspettando Vikings: Valhalla, in uscita su Netflix

Il trailer di Vikings Valhalla ha promesso una nuova dose di avventure e violenza in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ma in attesa del debutto fissato per il 25 febbraio prossimo vogliamo proporvi 5 film di vichinghi da vedere aspettando il sequel di Vikings.

Ecco qui sotto la lista:

I vichinghi di Richard Fleisher (1958) : uno spettacolare (ancora oggi!) film storico d'avventura girato in location negli stessi luoghi che fanno da sfondo alle vicende, ovvero il Canale di Leme in Istria, Croazia. Con Orson Welles a fare da voce narrante e la superstar Kirk Douglas nel ruolo di protagonista (alle prove generali per Spartacus di Kubrick, uscito due anni dopo), il film racconta la guerra tra i vichinghi di re Ragnar e suo figlio Einar contro l'Inghilterra.

Il tredicesimo guerriero di John McTiernan (1999) : tratto dal romanzo 'Eaters of the Dead' di Michael Crichton, questo film racconta i vichinghi da una prospettiva alternativa, quella del cronista arabo di origini persiane Ahmad ibn Fadlan, realmente esistito e interpretato da Antonio Banderas: Fadlan viaggiò sul Volga, dove venne a contatto con i Vichinghi, e nel film deciderà di aiutarli a salvare un villaggio vicino da un antico male.

La leggenda di Beowolf di Robert Zemeckis (2007) : film fantasy animato in computer grafica scritto da Neil Gaiman e Roger Avary, mette in scena l'epico poema del IX secolo ed è incentrato sulla missione dell'eroico Beowulf per sconfiggere il mostruoso Grendel.

Valhalla Rising di Nicolas Winding Refn (2009) : il più teorico e astratto dei titoli di questa lista, racconta la storia di One-Eye (Mads Mikkelsen), un guerriero nordico reso schiavo da un capo norvegese che, dopo essersi liberato, incontra un ragazzo vichingo col quale, insieme ad un gruppo di soldati crociati, arriverà fino in Terra Santa.

Dragon trainer di Chris Sanders e Dean DeBlois (2010): basato sulla serie di libri per bambini "Le eroiche disavventure di Topicco Terribilis Totanus III" di Cressida Cowell, il film d'animazione della DreamWorks è ambientato nel mondo dei Vichinghi e racconta la storia di un gracile ragazzino di 15 anni, Hiccup: nonostante fatichi a dimostrare il suo valore come uccisore di draghi (il lavoro principale di ogni buon vichingo), sarà destinato a cambiare per sempre le tradizioni del suo popolo.

