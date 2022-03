5 film sui viaggio del tempo da guardare se avete amato The Adam Project su Netflix

Siete anche voi fra coloro che hanno amato The Adam Project con Ryan Reynolds su Netflix? Se la risposta è affermativa e avete voglia di altri titoli sci-fi appartenenti allo stesso genere, in questo articolo vi consigliamo 5 film sul viaggio nel tempo da vedere assolutamente.

Ecco la lista:

Predestination di Michael Spierig : la storia di una gente governativo (Ethan Hawke), che utilizza i viaggi nel tempo per dare la caccia a un terrorista noto come Frizzle Bomber. Il criminale gli è sfuggito più volte nel corso della sua carriera, ed essendo questo il suo ultimo incarico l'agente è costretto a tornare nel passato per cercare di arrestarlo e salvare la vita di migliaia di persone in pericolo.

The Adam Project è disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Netflix per tutti gli abbonati. Nel cast del film, diretto da Shawn Levy, oltre a Ryan Reynolds anche Mark Ruffalo, Zoe Saldana e Jennifer Garner.