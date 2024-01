5 film da vedere nel weekend in streaming su Disney+

La domanda sul cosa guardare in streaming può mettere in crisi, perciò ecco che arriviamo in vostro soccorso con cinque consigli di film che potete vedere comodamente nel weekend se siete abbonati a Disney+.

Se volete prepararvi all'uscita di Povere creature di Yorgos Lanthimos potreste recuperare il suo precedente film, La favorita, con un trio fenomenale in costume nella corte della regina Anna composto da Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz.

Passiamo poi a un grandissimo film premiato agli Oscar come Nomadland, con una incredibile Frances McDormand e il racconto dei "nuovi nomadi" degli Stati Uniti. Qua la nostra recensione di Nomadland.

Se invece volete scoprire la crisi economica del 2008 con un cast stellare e la verve di Adam McKay c'è La grande scommessa che non vi deluderà assolutamente.

Come non consigliarvi poi il delizioso Little Miss Sunshine, commedia drammatica tra famiglie disfunzionali e concorsi di bellezza veramente sopra le righe.

Chiudiamo poi con una black comedy come Jojo Rabbit, che saprà decisamente conquistarvi il cuore grazie alla verve di Taika Waititi e al mix tra dramma storico e situazioni assurde.

Ma voi li avete già visti questi film? Diteci tutto nei commenti, nel dubbio vi lasciamo anche alle uscite cinematografiche di gennaio su Disney+.