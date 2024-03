5 nuovi film da vedere in digitale in Italia, da Povere creature a Madame Web

Dopo i film da vedere su Rakuten TV a marzo 2024, con aprile in arrivo vogliamo proporvi nuovi titoli in arrivo in digitale in Italia per l'acquisto e il noleggio casalingo.

Molte le novità nella nota piattaforma per aprile 2024: dal prossimo mese infatti sarà disponibile per l’acquisto Povere creature!, film in cui il pubblico potrà ammirare la strepitosa interpretazione di Emma Stone, fresca vincitrice del suo secondo premio Oscar come miglior attrice per aver vestito i panni della straordinaria Bella Baxter, una ragazza fuori dal comune in viaggio verso la consapevolezza di sé.

Per gli appassionati di Oriente è in arrivo Perfect days, pellicola drammatica con protagonista Hirayama, un uomo che conduce una vita umile e serena, in cui la dedizione riposta nelle sue mansioni lavorative si alterna alla genuinità con cui si dedica alle sue passioni. A seguire sarà disponibile sulla piattaforma Il colore viola, un film che narra a ritmo di musica la storia drammatica di Celie e Sofia, interpretata da Danielle Brooks: la pellicola, remake del film omonimo di Steven Spielberg, racconta uno spaccato di vita lungo dieci anni, tra amore, resilienza ed empowerment femminile nel contesto sociale delle comunità nere patriarcali degli anni del primo ‘900. Per gli appassionati di storia e biografie consigliamo One life, la pellicola che racconta la vera storia di Sir Nicholas "Nicky" Winton, un giovane broker londinese interpretato da Anthony Hopkins, che decide di salvare 669 bambini dall’invasione nazista: che risvolto avrà questa decisione nella sua vita?

Infine, di tutt’altro stampo è il cinecomic Madame web, film ispirato al personaggio dei fumetti Marvel Comics con un ruolo inedito per Dakota Johnson: l'attrice veste i panni di Cassie, un paramedico di New York che acquisirà dei poteri legati alla chiaroveggenza.

Per altri contenuti scoprite 5 segreti che non conoscete su Povere creature.

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.