5 film in uscita a gennaio su Prime Video che dovreste tenere d'occhio

Spesso è facile perdersi in un catalogo sconfinato come quello di Amazon Prime Video, perciò oggi vogliamo scegliere per voi cinque titoli in uscita a gennaio da guardare o magari riguardare non essendo prime visioni.

Cominciamo con West Side Story, grandissimo capolavoro del 1961 diretto da Jerome Robbins e Robert Wise. Una storia senza tempo che Steven Spielberg ha ripreso per il suo remake omonimo. Ma riguardare l'originale fa sempre bene.

Sempre il primo gennaio è arrivato su Prime Video Harry ti presento Sally, una delle commedie romantiche più riuscite della storia del cinema che vi farà davvero innamorare.

Restando in tema di commedie c'è anche Easy Girl con una fantastica Emma Stone, per vederla in versione liceale in uno dei suoi primi film.

E se per caso non aveste ancora visto Whiplash e siete abbonati a Prime Video è arrivato il momento di recuperare lo stupendo film di Damien Chazelle sul batterista jazz interpretato da Miles Teller.

Chiudiamo con una sorpresa perché il 26 gennaio dovrebbe arrivare su Prime Video Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, pellicola che abbiamo inserito nei migliori film del 2023.

E voi tutti questi film li avete già visti o no? Diteci la vostra nei commenti! Se però avete anche Apple TV+ ecco la data di uscita di Killers of the Flower Moon.